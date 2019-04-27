Происшествия
РИА НовостиНа Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина. Инцидент произошел в пятницу вечером.
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Гаджеты
Samsung объединит линейки смартфонов Galaxy S и Galaxy Note
Ежегодно компания Samsung выпускает обновленные смартфоны серии Galaxy S (в феврале или марте) и серии Galaxy Note (в августе).
MobiDevices 05:26
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Политика
Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе
Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
REGNUM вчера в 16:50
Политика
На Украине в рамках декоммунизации переименовали около тысячи городов
Почти тысячу городов и 52 тысячи улиц переименовали на Украине в рамках декоммунизации, сообщил в понедельник глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
РИА Новости 02:47
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Кино
История создания Ford GT40: вышел новый трейлер «Форд против Феррари»
Премьера фильма «Форд против Феррари» в России состоится 14 ноября 2019 года.
REGNUM 04:44
Экономика
Власти хотят масштабно обновить общественный транспорт
В правительстве обсуждают программу массового обновления общественного транспорта.
Avtodrug 13 сентября в 07:00
Политика
Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Telegram-каналу "Расстрига" подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.
ТАСС 04:31
Футбол
Мане: помирились с Салахом и стали добрыми друзьями, как раньше
Напомним, что скандальная история началась во время матча 3-го тура английской Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Ливерпулем» (0:3). В одном из игровых моментов Салах не дал пас Мане.
Чемпионат 01:53
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Хоккей
«Авангард» заключил пробный контракт с форвардом Игорем Макаровым
Макаров сможет принять участие в ближайших матчах "Авангарда", после которых может быть принято решение о подписание полноценного контракта с 31-летним форвардом.
РИА Новости 04:10
Кино
«Оно 2» удерживает лидерство в российском прокате
News.ru вчера в 18:21
Космос
В США получили цветной снимок межзвездной кометы, открытой крымчанином
Американские астрономы смогли получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov).
Gazeta.SPb 13 сентября в 20:15
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Происшествия
На Украине призвали расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста
Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал полицию расследовать осквернение памятника на месте массового убийства евреев в Николаевской области и отметил, что подозреваемые должны оказаться в суде.
РИА Новости 02:28
Авто
Синтез ретро и технологий в концепте Simplex от Mercedes
Около 118 лет назад компания Daimler-Motoren-Gesellschaft представила революционный автомобиль под названием Mercedes 35 PS.
Тарантас Ньюс вчера в 09:31
Общество
Ирина Алашкевич уходит с главы пресс-службы губернатора
Глагол. Иркутское обозрение 03:33
Футбол
«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами
«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».
РБК вчера в 18:42
Общество
Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных
Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.
ТАСС 04:59
Кино
Греческая делегация прибыла в Крым с культурной миссией
Политика Сегодня 00:53
Политика
Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса
Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса, об этом заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.
Политика Сегодня вчера в 03:52
Кино
На кинофестивале в Торонто победил фильм «Кролик Джоджо»
RuNews24.ru 03:19
Политика
США обвинили Иран в атаке НПЗ на территории Саудовской Аравии
«На фоне всех призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые поставки энергетических ресурсов», - сказал Помпео.
ГЛАС.RU 03:12
Экономика
Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 13 сентября в 04:07
Футбол
«Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов»
Юга.ру вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж
Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж Ирина регулярно делится снимками с детьми и подругами в социальных сетях, но при этом практически не рассказывает о том, чт происходит в ее жизни.
Вокруг ТВ вчера в 03:47
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.
Газета.Ru вчера в 12:26