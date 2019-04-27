В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина. Инцидент произошел в пятницу вечером.

На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении

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