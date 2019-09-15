Происшествия

ИзвестияИзвестияСотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении

Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону агентству «Интерфакс — Дальний Восток».
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