Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении

В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина. Инцидент произошел в пятницу вечером.
Читать в источнике
Комментировать282

Подробнее о событии

Жителя Южно-Сахалинска будут судить за жестокое убийство сожительницы

АСТВ04:07

На Сахалине арестован мужчина, убивший росгвардейца за замечание

Znak.com06:07

Суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии на Сахалине

ТАСС00:58

Семье убитого на Сахалине росгвардейца оказали материальную помощь

РИА Новости05:17

На Сахалине арестовали подозреваемого в убийстве росгвардейца

РБК05:40

Росгвардейца зарезали из-за замечания о курении

URA.Ruвчера в 23:52

В Южно-Сахалинске сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении

RT на русском03:38
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 09:40, Вашингтон
Происшествия

В научном центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв

Интерфакс 07:14
Политика

В Москве рассказали о перспективах вхождения Донбасса в состав России

Москва остается привержена минским соглашениям, несмотря на желание самопровозглашенных республик Донбасса войти в состав Российской Федерации.
Lenta.ru 05:53
Политика

Володин призвал гармонизировать законодательство России и Узбекистана

В парламентском измерении следует сконцентрировать внимание на модельных законах, полагает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Утро.ru 09:16
Футбол

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу утром 17 сентября

Нева Спорт 08:44
Политика

Главу Бурятии освистали на митинге за перевыборы мэра Улан-Удэ

Губернатора Республики Бурятия Алексея Цыденова освистали участники митинга за перевыборы мэра Улан-Удэ, сообщает «Новая газета».
Давыдов.Индекс вчера в 12:30
Политика

Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Происшествия

В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся

В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.
Российская газета 08:08
Общество

Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве

Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Армия и оружие

В Арктике развернута система ПВО С-400 «Триумф»

Зенитный ракетный полк Северного флота на арктическом архипелаге Новая Земля полностью перевооружен на комплексы С-400.
Российская газета 01:48
Общество

Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ

По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Политика

Зеленский назвал основные задачи на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Происшествия

Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве

Мужчина четыре дня удерживал и насиловал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября.
Известия 08:33
Общество

Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась

Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Музыка

Чиновница пожаловалась в полицию на Шнурова за мат на концерте

9111.ru 08:59
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре

РИА Новости 07:54
Гаджеты

Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире

Что же касается самого "бюджетного" варианта из новой линейки Apple - iPhone 11 с памятью 64 ГБ, то здесь Россия уступила пальму первенства Норвегии ($947), а сама оказалась на второй строчке ($933).
Газета.Ru 09:04
Политика

Глава офиса Зеленского сообщил о пяти неудачных звонках в Кремль

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан пять раз пытался связаться по телефону со своим коллегой, руководителем администрации президента (АП) России Антоном Вайно.
РБК 07:46
Космос

Глубоководные тайны: как составляются карты океанов

Популярная механика 12 сентября в 20:02
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Энергетика

Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

Газета.Ru 02:27
Общество

Во время ремонта дома прадеда южноуралец нашел дореволюционный клад

Вести.Ru 03:04
Происшествия

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Кино

Умер артист «Ленкома» Юрий Колычев

ТАСС 07:00
Энергетика

Saudi Aramco восстановила отгрузку нефти

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая в мире, сообщила клиентам о восстановлении погрузок нефти после атак на ее нефтяные объекты, сообщило агентство Reuters со ссылкой на получивших уведомление от компании.
Вести.Финанс 06:06
Происшествия

Иран задержал шедший в ОАЭ танкер

Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе направлявшееся в ОАЭ судно с 11 членами экипажа на борту.
BFM.ru 08:18
Политика

Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
Интерфакс 08:06
Кино

Бекмамбетов снял интернет-сериал для Snapchat

VSE42.RU 06:17
Происшествия

Шумахера выписали из клиники в Париже после экспериментального лечения

РИА Новости 05:14
Общество

Сердюков и Васильева завели троих детей, пишут СМИ

Газета.Ru 06:03
Политика

Украина планирует соединить Балтийское и Черное море

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что страна намеревается проложить водный путь между Черным и Балтийским морем.
Gazeta.SPb 14 сентября в 07:49
Главное