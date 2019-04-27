Происшествия
РИА НовостиНа Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина. Инцидент произошел в пятницу вечером.
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Политика
В Москве рассказали о перспективах вхождения Донбасса в состав России
Москва остается привержена минским соглашениям, несмотря на желание самопровозглашенных республик Донбасса войти в состав Российской Федерации.
Lenta.ru 05:53
Политика
Володин призвал гармонизировать законодательство России и Узбекистана
В парламентском измерении следует сконцентрировать внимание на модельных законах, полагает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Утро.ru 09:16
Футбол
Кокорин и Мамаев выйдут на свободу утром 17 сентября
Нева Спорт 08:44
Политика
Главу Бурятии освистали на митинге за перевыборы мэра Улан-Удэ
Губернатора Республики Бурятия Алексея Цыденова освистали участники митинга за перевыборы мэра Улан-Удэ, сообщает «Новая газета».
Давыдов.Индекс вчера в 12:30
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся
В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.
Российская газета 08:08
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Армия и оружие
В Арктике развернута система ПВО С-400 «Триумф»
Зенитный ракетный полк Северного флота на арктическом архипелаге Новая Земля полностью перевооружен на комплексы С-400.
Российская газета 01:48
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Происшествия
Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве
Мужчина четыре дня удерживал и насиловал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября.
Известия 08:33
Общество
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
РИА Новости 07:54
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире
Что же касается самого "бюджетного" варианта из новой линейки Apple - iPhone 11 с памятью 64 ГБ, то здесь Россия уступила пальму первенства Норвегии ($947), а сама оказалась на второй строчке ($933).
Газета.Ru 09:04
Политика
Глава офиса Зеленского сообщил о пяти неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан пять раз пытался связаться по телефону со своим коллегой, руководителем администрации президента (АП) России Антоном Вайно.
РБК 07:46
Космос
Глубоководные тайны: как составляются карты океанов
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Кино
Умер артист «Ленкома» Юрий Колычев
ТАСС 07:00
Энергетика
Saudi Aramco восстановила отгрузку нефти
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая в мире, сообщила клиентам о восстановлении погрузок нефти после атак на ее нефтяные объекты, сообщило агентство Reuters со ссылкой на получивших уведомление от компании.
Вести.Финанс 06:06
Происшествия
Иран задержал шедший в ОАЭ танкер
Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе направлявшееся в ОАЭ судно с 11 членами экипажа на борту.
BFM.ru 08:18
Политика
Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
Интерфакс 08:06
Кино
Бекмамбетов снял интернет-сериал для Snapchat
VSE42.RU 06:17
Общество
Сердюков и Васильева завели троих детей, пишут СМИ
Газета.Ru 06:03
Политика
Украина планирует соединить Балтийское и Черное море
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что страна намеревается проложить водный путь между Черным и Балтийским морем.
Gazeta.SPb 14 сентября в 07:49