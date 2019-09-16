Происшествия
РИА НовостиНа Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина. Инцидент произошел в пятницу вечером.
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Экономика
Лукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр
По словам Лукашенко, налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией, стал причиной уменьшения поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты.
РБК 07:32
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Происшествия
В Мариуполе расстрелян в упор ополченец «Пятнашки» Роман Джумаев
Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Джумаев и расстреляли его в упор.
ИА Новороссия 07:11
Политика
Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Telegram-каналу "Расстрига" подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.
ТАСС 04:31
Политика
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате
Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.
Аргументы недели 07:02
Политика
В ЛНР обострилась борьба за власть
«Корнет был не удовлетворен тем, что власть на оккупированной части Луганской области в результате перешла не к нему, а к бывшему главе МГБ ЛНР Пасечнику», — говорится в материале.
Lenta.ru 06:58
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Политика
Путин прибыл в Анкару на саммит по Сирии
RT на русском 06:55
Общество
Москвичам пообещали первый снег
«В небе столичного региона к выходным кое-где вместе с дождем могут появиться первые белые мухи — вкрапления в осадки небольшого мокрого снега», — поясняется в сообщении метеорологов.
Мослента вчера в 05:31
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Политика
В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих
Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
Московский Комсомолец 06:57
Экономика
В России резко подорожало съемное жилье
Стоимость аренды жилой недвижимости в крупнейших городах России в сентябре 2019-го резко увеличилась.
Lenta.ru 03:46
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста 01:48
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
В подписи к видео поясняется, что Роналду оплакивает потерю отца и тот факт, что он так и не стал свидетелем успеха своего сына.
Вечерняя Москва 06:38
Авто
Volkswagen объявил старт продаж удешевленного седана Polo
Сегодня, 16 сентября, компания Volkswagen объявила старт продаж самого дешёвого седана под брендом Jetta.
Новые автомобили вчера в 22:35
Армия и оружие
Министр обороны Загороднюк проверил, как украинские силовики соблюдают перемирие
Украина.ру 05:57
Музыка
Чиновница пожаловалась на Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте
Чиновница из управления Министерства культуры России по Южному федеральному округу пожаловалась на лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте.
Пятый канал 07:29
Политика
Джонсон уверен в достижении соглашения с Евросоюзом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность в том, что Лондон и Брюссель в ближайшие недели смогут договориться об условиях Brexit, пишет The Daily Telegraph.
Аргументы и Факты вчера в 19:11
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Технологии
Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке
Сайт Росстата в понедельник подвергся DDoS-атаке, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 06:47
Происшествия
Повторная экспертиза признала виновника ДТП на Малышева в Екатеринбурге трезвым
Эксперты в Челябинске после повторной экспертизы анализов виновника смертельного ДТП на Малышева Владимира Васильева признали, что он был трезв.
Европейско-Азиатские новости 07:39
Гаджеты
Показаны возможности камеры в Google Pixel 4
Выход новых Google Pixel 4 ожидается 3 октября.
The GEEK 04:05
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках Югославии
Представитель МИД России Мария Захарова призвала власти США извиниться перед бывшей Югославией, которую страны НАТО бомбили в 1999 году.
Газета.Ru вчера в 13:57
Происшествия
Молния ударила в машину на российском шоссе и попала на видео
В Новосибирске во время ливня молния ударила в движущийся автомобиль, сообщают «Вести.Ru». Видео инцидента опубликовано во «ВКонтакте».
Lenta.ru 05:22
Единоборства
Гэтжи хочет провести бой с Нурмагомедовым или Фергюсоном
RT на русском вчера в 03:13
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета 14 сентября в 13:59
Политика
В Кремле отреагировали на возможную причастность Ирана к атакам на НПЗ
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ответить на атаку на саудовские нефтяные объекты.
Газета.Ru 07:32
Армия и оружие
National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru 05:33