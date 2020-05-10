Коронавирус
Московский Комсомолец СахалинТри новых случая заражения коронавирусом зафиксировано на Сахалине
Министерство здравоохранения Сахалинской области сообщило о том, что на Сахалине подтверждены еще три случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие (два мужчины и женщина) прибыли в островной регион из Москвы.
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Количество растет: в Сахалинской области выявили еще три случая коронавирусной инфекции
SakhalinMedia.ruвчера в 21:14
На Сахалине подтвердили еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией
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