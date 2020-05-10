Министерство здравоохранения Сахалинской области сообщило о том, что на Сахалине подтверждены еще три случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие (два мужчины и женщина) прибыли в островной регион из Москвы.

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано на Сахалине

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