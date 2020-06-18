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Городской суд досрочно прекратил полномочия мэра Охинского района Сергея Гусева
SakhalinMedia.ru00:31
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Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
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Второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» ориентировочно состоится 3 ноября 2020 года.
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