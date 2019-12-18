Двое мужчин еще использовали специальные средства. В ходе следствия установлены факты избиения и других издевательств над потерпевшей, а также угроз в ее адрес. Таким образом полицейские хотели добиться от женщины признательных показаний о причастности к хищению денежных средств.

На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

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