Происшествия
Российская газетаНа Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины
Двое мужчин еще использовали специальные средства. В ходе следствия установлены факты избиения и других издевательств над потерпевшей, а также угроз в ее адрес. Таким образом полицейские хотели добиться от женщины признательных показаний о причастности к хищению денежных средств.
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На Сахалине трое полицейских били и мучили женщину, чтобы она призналась в краже денег
РИА Сахалин-Курилывчера в 21:29
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Общество
Сотовые операторы предупредили о повышении цен
«Билайн» предупредил абонентов безлимитных архивных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года, отмечает газета.
Космос
Китай запустит первый коммерческий спутник 5G
Космический аппарата GalaxySpace станет первым китайским частным телекоммуникационным спутником, поддерживающим связь стандарта 5G.
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
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Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
Армия и оружие
Боевые лазеры «Пересвет» встали на боевое дежурство
Лазерные комплексы «Пересвет» осуществляют боевое дежурство с начала декабря, рассказал начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, 18 декабря сообщает газета «Красная звезда».
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Политика
Bloomberg: США признали беспомощность перед «Северным потоком — 2»
Американские власти признают, что уже не могут помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США.
Экономика
Счётная палата обвинила ЦБ в неэффективности программы по развитию финрынка
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Политика
Правительство США через суд получило право на доходы от книги Сноудена
Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена "Личное дело" (Permanent Record), сообщило издание Washington Post.
Общество
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Выяснилось, что только девять из 36 образцов оказались настоящим сливочным маслом.
Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
Хоккей
Малкин стал седьмым россиянином, забросившим 400 шайб в НХЛ
Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Общество
В Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов
Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о задержании российскими пограничниками в водах южной части Курил пяти японских рыболовных судов вместе с экипажем из-за возможного несоответствия объёма вылова заявленному в документах.
Здоровье
Медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет
Именно поэтому медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет.
Авто
Бюджетный кроссовер Toyota Raize вызвал ажиотажный спрос
Бюджетный кроссовер Toyota Raize вызвал на внутреннем рынке такой ажиотаж, что очередь за ним растянулась на три месяца.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Общество
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Сегодня вы очень чувствительны ко всему вокруг, старайтесь не находиться среди скопления людей, особенно на шумных вечеринках, лучше попробуйте проанализировать и подвести итоги года, хорошо было бы отдать все долги.
Общество
Новые пошлины, акцизы и налоги. Что изменится для бизнеса с 1 января
"ДП" сделал подборку важных для бизнеса нововведений в российском законодательстве, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Телеведущая Ангелина Вовк выходит замуж на радиоведущего Михаила Куницына. Он уже сделал ей предложение руки и сердца, сообщает starhit.ru.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
Игры
В Steam открылся предзаказ ремейка Resident Evil 3
В Steam появилась возможность оформить предварительный заказ ремейка Resident Evil 3. На момент публикации материала доступно только стандартное издание игры, оно обойдётся в ₽1 999.
Авто
Модели Skoda Kamiq и Scala получили новый мотор
Чешский автомобильный бренд Skoda добавил новые моторы для популярных моделей Kamiq и Scala.
Шоу-бизнес
Брэд Питт повеселился на рождественской вечеринке у Дженнифер Энистон
На День благодарения Джен навещал Джастин Теру, с которым 50-летняя актриса разошлась в прошлом феврале, а на днях гостем рождественской вечеринки в ее доме стал Брэд Питт.
Общество
Пользователей Сети удивил способ перевозки детей в украинском селе
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Армия и оружие
ВС США и Канады заявили о наблюдении за кораблем «Виктор Леонов»
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) (США, Канада) заявило о наблюдении за российским разведывательным кораблем ВМФ России "Виктор Леонов" в международных водах у юго-восточного побережья США.
Общество