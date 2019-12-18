Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНа Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

Двое мужчин еще использовали специальные средства. В ходе следствия установлены факты избиения и других издевательств над потерпевшей, а также угроз в ее адрес. Таким образом полицейские хотели добиться от женщины признательных показаний о причастности к хищению денежных средств.
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На Сахалине за пытки в отделе полиции осуждены трое мужчин

АСТВвчера в 18:36

На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины

РИА Новостивчера в 20:27

На Сахалине трое полицейских били и мучили женщину, чтобы она призналась в краже денег

РИА Сахалин-Курилывчера в 21:29

На Сахалине осудили троих полицейских за издевательство над задержанной

ТАССвчера в 20:30

На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

Российская газетавчера в 21:16

Пытки пакетом и шокером: сахалинских полицейских приговорили к колонии

РЕН ТВвчера в 20:41

Трое полицейских на Сахалине получили срок за пытки задержанной

Life.ruвчера в 21:30
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Общество

Сотовые операторы предупредили о повышении цен

«Билайн» предупредил абонентов безлимитных архивных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года, отмечает газета.
Forbes вчера в 05:16
Космос

Китай запустит первый коммерческий спутник 5G

Космический аппарата GalaxySpace станет первым китайским частным телекоммуникационным спутником, поддерживающим связь стандарта 5G.
REGNUM 15 декабря в 07:31
Происшествия

Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

Российская газета 01:19
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
РИА Новости вчера в 18:52
Армия и оружие

Боевые лазеры «Пересвет» встали на боевое дежурство

Лазерные комплексы «Пересвет» осуществляют боевое дежурство с начала декабря, рассказал начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, 18 декабря сообщает газета «Красная звезда».
Красная весна вчера в 18:46
Экономика

Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Профиль 16 декабря в 16:01
Политика

Bloomberg: США признали беспомощность перед «Северным потоком — 2»

Американские власти признают, что уже не могут помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США.
RT на русском 00:42
Экономика

Счётная палата обвинила ЦБ в неэффективности программы по развитию финрынка

Счётная палата провела не только анализ основных направлений развития финансового рынка на 2016−2018 годы и на 2019−2021 годы, но и количественный анализ основных секторов финрынка.
Евразия Daily 01:13
Политика

Правительство США через суд получило право на доходы от книги Сноудена

Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена "Личное дело" (Permanent Record), сообщило издание Washington Post.
РИА Новости 00:45
Общество

«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

Выяснилось, что только девять из 36 образцов оказались настоящим сливочным маслом.
Известия 00:59
Происшествия

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
РБК вчера в 07:16
Хоккей

Малкин стал седьмым россиянином, забросившим 400 шайб в НХЛ

RT на русском 01:40
Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество

В Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов

Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о задержании российскими пограничниками в водах южной части Курил пяти японских рыболовных судов вместе с экипажем из-за возможного несоответствия объёма вылова заявленному в документах.
RT на русском вчера в 22:56
Здоровье

Медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет

Именно поэтому медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет.
Дни24 вчера в 19:00
Авто

Бюджетный кроссовер Toyota Raize вызвал ажиотажный спрос

Бюджетный кроссовер Toyota Raize вызвал на внутреннем рынке такой ажиотаж, что очередь за ним растянулась на три месяца.
Letnews.ru вчера в 05:54
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Происшествия

Очередной конфликт произошел на границе Таджикистана и Киргизии

Эхо Москвы 01:30
Общество

Гороскоп на 18 декабря: Рыбы, есть возможность обрести власть

Сегодня вы очень чувствительны ко всему вокруг, старайтесь не находиться среди скопления людей, особенно на шумных вечеринках, лучше попробуйте проанализировать и подвести итоги года, хорошо было бы отдать все долги.
Primpress.ru вчера в 19:35
Общество

Новые пошлины, акцизы и налоги. Что изменится для бизнеса с 1 января

"ДП" сделал подборку важных для бизнеса нововведений в российском законодательстве, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.
DP.RU вчера в 05:21
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника

Телеведущая Ангелина Вовк выходит замуж на радиоведущего Михаила Куницына. Он уже сделал ей предложение руки и сердца, сообщает starhit.ru.
АМИТЕЛ 00:20
Наука

Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
ToDay News Ufa вчера в 13:49
Игры

В Steam открылся предзаказ ремейка Resident Evil 3

В Steam появилась возможность оформить предварительный заказ ремейка Resident Evil 3. На момент публикации материала доступно только стандартное издание игры, оно обойдётся в ₽1 999.
CyberSport.ru вчера в 22:44
Авто

Модели Skoda Kamiq и Scala получили новый мотор

Чешский автомобильный бренд Skoda добавил новые моторы для популярных моделей Kamiq и Scala.
Faktom вчера в 12:21
Шоу-бизнес

Брэд Питт повеселился на рождественской вечеринке у Дженнифер Энистон

На День благодарения Джен навещал Джастин Теру, с которым 50-летняя актриса разошлась в прошлом феврале, а на днях гостем рождественской вечеринки в ее доме стал Брэд Питт.
Sunmag.me вчера в 07:20
Общество

Пользователей Сети удивил способ перевозки детей в украинском селе

РИА Новости вчера в 22:48
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Армия и оружие

ВС США и Канады заявили о наблюдении за кораблем «Виктор Леонов»

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) (США, Канада) заявило о наблюдении за российским разведывательным кораблем ВМФ России "Виктор Леонов" в международных водах у юго-восточного побережья США.
Газета.Ru 00:17
Общество

Сверхзвуковой бомбардировщик сел на грунт под Астраханью

РИА Новости вчера в 05:52
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