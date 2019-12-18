Происшествия
РИА НовостиНа Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины
Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
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На Сахалине трое полицейских били и мучили женщину, чтобы она призналась в краже денег
РИА Сахалин-Курилы21:29
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Футбол
Вратарь Яшин подписал контракт с «Динамо»
Происшествия
В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин
Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года.
Общество
Пять рыболовецких суден из Японии задержаны погранслужбами России
Российские пограничники задержали в городе Немуро округа Хокайдо пять рыболовецких судов.
Политика
Зеленский захотел отобрать «специальный статус» у Севастополя
В тексте законопроекта «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», предложенного Зеленским, отсутствует упоминание об «специальном статуса» Севастополя, в отличие от действующей пока украинской конституции.
Экономика
Repsol обложили в Сибири
В июне «Газпром нефть» подписала соглашение о намерениях о создании СП с Repsol и Shell (им будет принадлежать по 25%) для освоения Лескинского и Пухуцяяхского участков на Гыдане с ресурсами в объеме 35 млн тонн.
Политика
Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны
Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Армия и оружие
Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Хоккей
Ковальчуком интересуются 4 клуба НХЛ
Напомним, Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» после 1,5 сезонов в клубе. «Кингз» отстранили его от основы за неудовлетворительные показатели.
Шоу-бизнес
Хирург рассказал о перенесенных Ротару пластических операциях
Специалисты рассказали СМИ, что знаменитая эстрадная певица и актриса София Ротару неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов для поддержании молодости.
Политика
В ЕС подтвердили создание независимого оператора ГТС Украины
Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), сообщается на сайте регулятора.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
Технологии
Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Технологии
В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах
Обнаруженная уязвимость затрагивает пользователей самых популярных платформ – Android и iOS.
Футбол
«Монако» с Головиным разгромно вылетел из Кубка лиги
«Монако» без шансов проиграл в 1/8 финала Кубка лиги одному из лидеров чемпионата Франции по футболу, «Лиллю».
Происшествия
В Екатеринбурге женщина на иномарке протаранила 6 машин
В Екатеринбурге на проезжей части не смогли разъехаться несколько транспортных средств.
Политика
Определены сроки завершения строительства «Северного потока-2»
Предполагается, что все работы по строительству будут окончательно прекращены через несколько месяцев, но компания не хочет спекулировать о сроках.
Общество
Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства
Неравенство по зарплате в РФ — 28,8%. Россия заняла 81-е место в рейтинге гендерного равенства, сообщает «РБК».
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Экономика
ФАС России отказалась выполнять распоряжение президента Путина по снижению тарифов в Кургане
«Исходя из необходимости снижения тарифов на передачу электрической энергии, ФАС России проработать переход с метода доходности инвестированного капитала (RAB) на иной метод регулирования в Курганской области начиная с 2020 года», – говорилось в письме помощника президента РФ Андрей Белоусова, на котором глава государства поставил визу «Согласен».
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
Энергетика
«Газпрому» стало выгодно остановить украинский транзит. На зиму
Эксперты полагают, что «Газпрому» стало выгодно остановить транзит через Украину на несколько месяцев.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Экономика
Аветисян заявил об инициировании против него уголовного дела в Лондоне
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал о попытке фонда Baring Vostok — его оппонентов по корпоративному конфликту в банке «Восточный» — «конструировать» лично против него уголовное дело в Великобритании.
Футбол
Ургант прочитал хокку про Дзюбу в эфире Первого канала
Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала продекламировал японское трёхстишие хокку про нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.
Армия и оружие
ВС США и Канады начали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» военно-морского флота (ВМФ) России находится под наблюдением американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).