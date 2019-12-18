Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.

На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины

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