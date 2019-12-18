Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины

Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
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На Сахалине за пытки в отделе полиции осуждены трое мужчин

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На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины

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На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

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Пытки пакетом и шокером: сахалинских полицейских приговорили к колонии

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Трое полицейских на Сахалине получили срок за пытки задержанной

Life.ru21:30
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 22:43, Ашберн
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Вратарь Яшин подписал контракт с «Динамо»

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В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин

Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года.
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В тексте законопроекта «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», предложенного Зеленским, отсутствует упоминание об «специальном статуса» Севастополя, в отличие от действующей пока украинской конституции.
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Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 11:34
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Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
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Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
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Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
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На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
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Ковальчуком интересуются 4 клуба НХЛ

Напомним, Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» после 1,5 сезонов в клубе. «Кингз» отстранили его от основы за неудовлетворительные показатели.
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Специалисты рассказали СМИ, что знаменитая эстрадная певица и актриса София Ротару неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов для поддержании молодости.
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Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
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Вести.Ru 05:26
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Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

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«Монако» с Головиным разгромно вылетел из Кубка лиги

«Монако» без шансов проиграл в 1/8 финала Кубка лиги одному из лидеров чемпионата Франции по футболу, «Лиллю».
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В Екатеринбурге на проезжей части не смогли разъехаться несколько транспортных средств.
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Предполагается, что все работы по строительству будут окончательно прекращены через несколько месяцев, но компания не хочет спекулировать о сроках.
Газета.Ru 11:24
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«Исходя из необходимости снижения тарифов на передачу электрической энергии, ФАС России проработать переход с метода доходности инвестированного капитала (RAB) на иной метод регулирования в Курганской области начиная с 2020 года», – говорилось в письме помощника президента РФ Андрей Белоусова, на котором глава государства поставил визу «Согласен».
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Экономика

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Евразия Daily 10:04
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Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
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Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал о попытке фонда Baring Vostok — его оппонентов по корпоративному конфликту в банке «Восточный» — «конструировать» лично против него уголовное дело в Великобритании.
РБК 16:00
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Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала продекламировал японское трёхстишие хокку про нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.
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Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Газета.Ru 05:56
Армия и оружие

ВС США и Канады начали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» военно-морского флота (ВМФ) России находится под наблюдением американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
РБК 21:26
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