Коронавирус

REGNUMREGNUMНа Сахалине у двух жителей подозревается заражение коронавирусом

Южно-Сахалинск, 22 марта 2020, 08:55 — REGNUM заражение коронавирусной инфекцией подозревается у двух жителей Сахалинской области. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба правительства региона. На настоящее время наличие коронавируса подтверждено результатами экспресс-тестов.
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