Коронавирус
REGNUMНа Сахалине у двух жителей подозревается заражение коронавирусом
Южно-Сахалинск, 22 марта 2020, 08:55 — REGNUM заражение коронавирусной инфекцией подозревается у двух жителей Сахалинской области. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба правительства региона. На настоящее время наличие коронавируса подтверждено результатами экспресс-тестов.
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Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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На Сахалине могут временно закрыть фитнес-центры и ночные клубы
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В Абхазии начались выборы президента
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