По информации оперштаба, все заболевшие прибыли на остров с материка: мужчина и женщина - из Москвы, третий пассажир прилетел рейсом из Новосибирска. Они получают лечение в медучреждении, круг их контактов определен. Прибывающие на остров сдают тесты на COVID-19 в аэропорту и на паромной переправе.

На Сахалине у трех прибывших с материка выявили коронавирус

Кино Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его. 2

Здоровье Саратовским чиновникам поручили предотвратить толчею в транспорте Председатель правительства Александр Стрелюхин акцентировал внимание собравшихся на организации работы общественного транспорта, чтобы автобусы не были переполнены и люди могли соблюдать дистанцию. 5

Общество Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину. 104

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 924

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 769

Наука Ученые объяснили, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом Ученые Европейское общество кардиологов нашли объяснение, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом, чем женщины.

Общество МВД назвало регионы, где чаще всего нарушают режим самоизоляции Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев. 115

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,7K

Общество ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 240

Политика Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 4,1K

Шоу-бизнес Дизайнер Вера Вонг поразила публику внешним видом Знаменитая на весь мир своими свадебными нарядами дизайнер Вера Вонг в очередной раз шокировала широкую общественность своим внешним видом.

Политика Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ). 133

Футбол Составлена символическая команда из потенциальных звезд следующего десятилетия Портал ProFootballDB составил свою версию команды, собранной из игроков, которые могут стать звездами следующего поколения игроков.

Общество На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом 1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции. 40

Общество Фото Гиммлера появилось на странице «Бессмертного полка» Фото одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера появилось на странице солдата из Ростова-на-Дону на сайте "Бессмертного полка". 49

Космос Самая обширная система слоев тумана обнаружена на Сатурне «Снимки Кассини позволили нам обнаружить, что шестиугольник имеет многослойную систему по меньшей мере из семи туманов, которые простираются от вершины его облаков до высоты более 300 км над ними», - сказал профессор Агустин Санчес-Лавега, возглавлявший исследование.

Авто АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей Тольятти, Самарская область, 8 мая 2020, 12:53 — REGNUM Компания АвтоВАЗ запатентовала три названия для своих будущих моделей — Tensa, Forta и Kayna. 451

Общество В прибрежных районах Приморья усилят контроль режима самоизоляции Контроль соблюдения режима полной самоизоляции в Приморье будет усилен в прибрежных районах края, меры должны быть приняты до 12 мая, сообщает правительство региона. 12

Гаджеты IPhone 12 Pro получит трехкратный оптический зум Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма. 33