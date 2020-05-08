Коронавирус
РИА НовостиНа Сахалине у трех прибывших с материка выявили коронавирус
По информации оперштаба, все заболевшие прибыли на остров с материка: мужчина и женщина - из Москвы, третий пассажир прилетел рейсом из Новосибирска. Они получают лечение в медучреждении, круг их контактов определен. Прибывающие на остров сдают тесты на COVID-19 в аэропорту и на паромной переправе.
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Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили
Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
Здоровье
Саратовским чиновникам поручили предотвратить толчею в транспорте
Председатель правительства Александр Стрелюхин акцентировал внимание собравшихся на организации работы общественного транспорта, чтобы автобусы не были переполнены и люди могли соблюдать дистанцию.
Регион 64 11:40
Общество
На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат
Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
Общество
Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов
Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС 16:59
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru 16:52
Наука
Ученые объяснили, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом
Ученые Европейское общество кардиологов нашли объяснение, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом, чем женщины.
Комсомольская правда 22:33
Общество
Омский губернатор продлил «самоизоляцию» и открыл магазины одежды
В некоторых регионах режим уже продлили, в других — возобновляют работу некоторых компаний.
Тайга.инфо 22:30
Общество
МВД назвало регионы, где чаще всего нарушают режим самоизоляции
Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
Коммерсантъ 21:42
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
Banki-vrn.ru 18:55
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Происшествия
В столице Камчатки в центре города нашли фугасную бомбу
По предварительным данным, эксперты установили, что найденный предмет – фугасная авиационная бомба.
КамИНФОРМ 21:14
Шоу-бизнес
Дизайнер Вера Вонг поразила публику внешним видом
Знаменитая на весь мир своими свадебными нарядами дизайнер Вера Вонг в очередной раз шокировала широкую общественность своим внешним видом.
Bimru.ru вчера в 02:42
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте нежно поздравила сына с 22-летием
Популярная певица, актриса, многодетная звездная мама Кристина Орбакайте порадовала поклонников фотографией с младшим сыном.
Летидор 07:10
Политика
Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
Lenta.ru 20:19
Футбол
Составлена символическая команда из потенциальных звезд следующего десятилетия
Портал ProFootballDB составил свою версию команды, собранной из игроков, которые могут стать звездами следующего поколения игроков.
Матч ТВ 17:19
Общество
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
Общество
Фото Гиммлера появилось на странице «Бессмертного полка»
Фото одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера появилось на странице солдата из Ростова-на-Дону на сайте "Бессмертного полка".
РЕН ТВ 08:58
Армия и оружие
Российский Су-35 проиграл в воздушном бою против J-16 и J-10
В Китае похвалили российский Су-35, но заявили о его непригодности для воздушного боя.
Avia.pro вчера в 09:05
Космос
Самая обширная система слоев тумана обнаружена на Сатурне
«Снимки Кассини позволили нам обнаружить, что шестиугольник имеет многослойную систему по меньшей мере из семи туманов, которые простираются от вершины его облаков до высоты более 300 км над ними», - сказал профессор Агустин Санчес-Лавега, возглавлявший исследование.
AstroNews.ru 05:30
Авто
АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей
Тольятти, Самарская область, 8 мая 2020, 12:53 — REGNUM Компания АвтоВАЗ запатентовала три названия для своих будущих моделей — Tensa, Forta и Kayna.
REGNUM 08 мая в 05:53
Общество
В прибрежных районах Приморья усилят контроль режима самоизоляции
Контроль соблюдения режима полной самоизоляции в Приморье будет усилен в прибрежных районах края, меры должны быть приняты до 12 мая, сообщает правительство региона.
РИА Новости 08:30
Гаджеты
IPhone 12 Pro получит трехкратный оптический зум
Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.
Astera 11:43
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Происшествия
В Тамбовской области выявили 91 случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 91 пациента в Тамбовской области, среди заболевших оказалась трехдневная девочка, сообщает администрация региона.
РИА Новости 02:50