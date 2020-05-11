Коронавирус
РИА НовостиНа Сахалине у трех прибывших с материка выявили коронавирус
По информации оперштаба, все заболевшие прибыли на остров с материка: мужчина и женщина - из Москвы, третий пассажир прилетел рейсом из Новосибирска. Они получают лечение в медучреждении, круг их контактов определен. Прибывающие на остров сдают тесты на COVID-19 в аэропорту и на паромной переправе.
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На Сахалине подтвердили еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией
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