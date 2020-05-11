Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНа Сахалине у трех прибывших с материка выявили коронавирус

По информации оперштаба, все заболевшие прибыли на остров с материка: мужчина и женщина - из Москвы, третий пассажир прилетел рейсом из Новосибирска. Они получают лечение в медучреждении, круг их контактов определен. Прибывающие на остров сдают тесты на COVID-19 в аэропорту и на паромной переправе.
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Трое забоелвших корнавирусом прилетели на Сахалин

EastRussiaвчера в 23:15

На Сахалине еще три случая коронавируса

Сахалин.Инфо07 мая в 19:26

На Сахалине подтвердили еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией

РИА Сахалин-Курилывчера в 22:01

Количество растет: в Сахалинской области выявили еще три случая коронавирусной инфекции

SakhalinMedia.ruвчера в 21:14

Три новых случая COVID-19 выявили на Сахалине

АСТВвчера в 21:12

На Сахалине у трех прибывших с материка выявили коронавирус

РИА Новостивчера в 21:38

На Сахалин с материка приехали три новых носителя коронавируса

REGNUMвчера в 22:53
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Происшествия

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли десять человек

BFM.ru вчера в 19:00
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Футбол

Джикия: досрочное завершение РПЛ - не выход

Защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия призвал доиграть нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 18:39
Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
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Общество

Названы места новых случаев коронавируса в Самарской области

Опубликована подробная информация о том, где именно в регионе выявлены новые случаи коронавируса за минувшие сутки.
КТВ-Луч вчера в 05:19
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Наука

Когда закончится пандемия: насколько точны прогнозы окончания COVID-19

Кстати, научное сообщество уже выступило с критикой сингапурских прогнозов.
РБК 08 мая в 08:00
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Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
Banki-vrn.ru вчера в 18:55
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
4,4K
Шоу-бизнес

Семенович поразила поклонников необычным фото

Певица Анна Семенович поразила своих поклонников, разместив в Instagram шуточный снимок, на котором запечатлена с "двойным подбородком".
РИА Новости вчера в 19:01
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Космос

Почему вертится Земля и другие объекты Вселенной - рассказывают ученые

Актуальные Новости вчера в 05:09
Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249

В главном бою соревнований американец Тони Фергюсон встретился с соотечественником Джастином Гэтжи.
Vprognoze.ru вчера в 03:48
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Политика

NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда

Нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать иска от бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая заявляла, что компания способствовала ее "политическому преследованию", пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 20:19
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Политика

Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
1,4K
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 01:45
2,1K
Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по военным Индии

Пограничники КНР по непонятной причине были обстреляны индийскими военными. В ответ китайцы нанесли ракетный удар.
RuNews24.ru 00:47
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
7,7K
Музыка

Новый клип Little Big за полдня собрал три миллиона просмотров

К вечеру 8 мая клип набрал уже более трех миллионов просмотров.
Петрозаводск говорит 08 мая в 16:02
364
Общество

Аномальная жара на Урале продлится до середины недели

Аномально жаркая погода в Свердловской области сохранится до среды, 13 мая.
Коммерсантъ Екатеринбург 01:39
Здоровье

В Ухане выявили пять случаев заражения коронавирусом за сутки

Пять новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки зарегистрированы в китайском Ухане.
Московский Комсомолец вчера в 21:30
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Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК вчера в 01:38
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Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке

Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
РЕН ТВ 09 мая в 09:13
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
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Недвижимость

Девелоперы не дождались покупателей

Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 10:00
Общество

Названы чаще всего нарушающие режим самоизоляции регионы России

Москва, 11 мая 2020, 08:31 — REGNUM Чаще всего нарушают режим самоизоляции, который был введен в связи со вспышкой коронавируса, жители Краснодарского края.
REGNUM 01:31
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Происшествия

Найдена мертвой экс-депутат Заксобрания Ростовской области

В своем доме в Ростове-на-Дону найдена мертвой экс-депутат законодательного собрания области Наталья Кравченко.
Kursk.com вчера в 15:30
70
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
1,1K
Политика

Экс-атташе США объяснил недосмотром сообщение Белого дома о войне

Напомним, что накануне Дня Победы администрация Белого дома опубликовала в соцсетях короткий видеоролик с восхвалением заслуг США и Великобритании во Второй мировой войне, СССР даже не упомянули.
RuNews24.ru 00:33
6
Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
365
Общество

Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года

Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости вчера в 14:44
7
Наука

Ученые нашли неожиданную причину ожирения человека

Evo-rus.com 09 мая в 04:25
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Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 01:46
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