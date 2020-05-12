Власти Сахалинской области решили ввести цифровые пропуска для въезда в регион, сообщается на сайте губернатора и правительства области. Глава региона Валерий Лимаренко рассказал, что к нему обращаются жители Сахалина и Курильских островов, которые просят «закрыть регион».

На Сахалине введут цифровые пропуска для въезда в регион

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