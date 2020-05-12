Общество
РБКНа Сахалине введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Сахалинской области решили ввести цифровые пропуска для въезда в регион, сообщается на сайте губернатора и правительства области. Глава региона Валерий Лимаренко рассказал, что к нему обращаются жители Сахалина и Курильских островов, которые просят «закрыть регион».
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Общество
Названы полезные в условиях эпидемии коронавируса продукты
Полезными в условиях эпидемии продуктами являются простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески, сообщила врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
Lenta.ru вчера в 23:09
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Рекламный контракт Дмитрия Нагиева стоит как квартира в центре Москвы
Как сообщает «Комсомольская правда», сейчас, во время кризиса, заработки звезд на рекламе заметно упали, многие звезды лишились части рекламных контрактов, хотя другие знаменитости продолжают зарабатывать на этом огромные деньги.
Bimru.ru 10 мая в 11:41
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России».
Lenta.ru вчера в 17:27
Общество
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости вчера в 15:16
Политика
Путин объявил о возобновлении работы всех базовых отраслей экономики
Москва, 11 мая 2020, 16:48 — REGNUM Восстановление работы всех базовых отраслей экономики России начнётся с 12 мая 2020 года.
REGNUM вчера в 09:48
Общество
Владимир Путин: Семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовые выплаты
Орловское информбюро вчера в 10:23
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в больнице в Петербурге
Пять человек погибли в результате пожара 12 мая в реанимационном отделении больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге, сообщает источник «Известий».
Известия 00:51
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС вчера в 09:41
Авто
Новый купе-кроссовер Volkswagen впервые показали на фото
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.
Новые автомобили вчера в 04:11
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
В Челябинской области режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу продлен до 31 мая.
Челябинск Сегодня вчера в 10:51
Наука
Стало известно, почему мужчины чаще женщин заражаются коронавирусом
Во время нового исследования команда ученых обнаружила вероятное объяснение, почему мужчины чаще женщин болеют коронавирусом.
МедиаПоток вчера в 05:02
Здоровье
В Челябинской больнице пациентка пожаловалась на обед из 25 макарон
Пациенты с COVID-19, лежащие в городской клинической больницы № 8 Челябинска, пожаловались на скудное питание, так, порция второго состояла из двадцати пяти макарон, 11 мая передает газета «Московский комсомолец».
ИА Красная Весна вчера в 12:27
Политика
Воронежская область готовится к «аккуратному» снятию ограничений
Правительство Воронежской области готовится обозначить шаги по аккуратному выходу региона из ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 11:32
Политика
Путин: Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет
Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет.
Sochinews вчера в 09:17
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Здоровье
Биолог рассказала об особенностях формирования иммунитета к COVID-19
Стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции формируется лишь у 7–8% переболевших, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
Известия вчера в 22:57
Политика
Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней.
РБК 10 мая в 10:39
Политика
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране
В Крыму режим самоизоляции всех граждан продлен до 31 мая.
ИА Крыминформ вчера в 09:27
Общество
Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется
В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 14:16
Общество
Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
Челябинск Сегодня вчера в 10:21
Происшествия
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска
Самолет «Почты России» совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска.
Известия вчера в 23:53
Общество
Россияне обрушили сайт госуслуг после обращения Путина
По словам представителей агентства, неполадки связаны с резко возросшей нагрузкой на сайт после обращения президента РФ Владимира Путина.
URA.Ru вчера в 12:23
Общество
Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе, введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, продлеваются до 18 мая.
Газета.Ru вчера в 14:38
Происшествия
В Иркутске из окна второго этажа выпал двухлетний ребенок
Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском микрорайоне Юбилейный из окна второго этажа выпал двухлетний ребенок.
Телеинформ 00:22
Происшествия
В Хакасии коронавирус за сутки выявлен у 36 человек
Абакан, 9 мая 2020, 09:18 — REGNUM За сутки в Хакасии SARS-CoV-2 выявлен ещё у 36 человек.
REGNUM 09 мая в 02:18
Культура
В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева
Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра.
Российская газета вчера в 11:27
Авто
В России ужесточают требования ввоза праворульных машин
Минимальный размер таможенной пошлины на ввоз праворульного ТС может составлять 1,5 евро за кубический сантиметр для автомобиля не старше 5 лет с объёмом мотора менее одного литра.
Тарантас Ньюс 09 мая в 00:18
Кино
Россиянам на изоляции вернут 2007-й и покажут приключения викингов
Онлайн-кинотеатр Okko покажет мультипликационный фильм «Викинг Вик».
Lenta.ru 00:00