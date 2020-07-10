Происшествия
Газета.RuНа Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника, в данный момент следствие выясняет, являются ли задержанные семейной парой.
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Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Экономика
Россияне стали пить меньше водки и больше вина
Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России реализует проект "Винный гид России", цель которого - познакомить россиян с качественными отечественными винами.
Российская газета 03:10
Происшествия
В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и. о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
Общество
В работе Мегафона и Yota произошел сбой
В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Газета.Ru 03:14
Общество
Суд освободил бывшего вице-губернатора Сандакова от наказания
Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство бывшего челябинского вице-губернатора Николая Сандакова об условно-досрочном освобождении.
Политсовет 02:42
Политика
В ВОЗ оценили работу российской системы здравоохранения
Говоря о возможности второй волны коронавируса в России, представитель ВОЗ выразила мнение, что российская система здравоохранения к этому готова.
РИА Новости 03:16
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
Evo-rus.com 01:37
Кино
Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»
Piter.tv вчера в 00:43
Армия и оружие
Макет японской гиперзвуковой ракеты попал на фото
На фото попал макет японской гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Её разработка ведётся с 2019 года.
Ferra вчера в 12:37
Наука
Геологическая история Земли может быть переписана
Первые континенты сформировались на Земле около 3 млрд лет назад.
Live24 02:22
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Политика
Италия из-за коронавируса запрещает въезд и транзит из 13 стран мира
Рим, 9 июля 2020, 22:40 — REGNUM Италия из-за эпидемии коронавируса вводит запрет на въезд и транзитные перевозки грузов и пассажиров для граждан, в течение последних двух недель пребывавших в 13 государствах мира, сообщает 9 июля минздрав страны.
REGNUM вчера в 15:40
Футбол
«Сочи» предложил контракт Кокорину с зарплатой 3 миллиона евро в год
Сегодня, 10 июля, «Чемпионат.com» сообщил о том, что Кокорину было предложение соглашение на продолжительное время и заработной платой в 3 миллиона евро в год.
ГЛАС.RU вчера в 22:09
Армия и оружие
Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу
Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна вчера в 10:38
Политика
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
Футбол
Ривалдо рекомендовал «Барселоне» вернуть Неймара из «ПСЖ»
Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо призвал руководство каталонского клуба вернуть нападающего Неймара из «ПСЖ».
Metaratings 02:19
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Гаджеты
Владельцам iPhone остаётся только посмеяться. Android 10 стала самой быстрой версией Android по скорости попадания на смартфоны
Как оказалось, предпринимаемые разработчиками в последние два года усилия принесли свои плоды — Android 10 стала самой «быстрой» версией Android по скорости распространения на устройства.
iXBT.com вчера в 13:58
Общество
В ГД обсуждают возможность выплаты алиментов в пандемию через спецфонд
Миронова сообщила, что обсудит этот вопрос с коллегами по комитету в понедельник или вторник и "возможно, созреет что-то серьезное, четкое, внятное", что позволит приблизиться к разработке соответствующего законопроекта.
РИА Новости 00:01
Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Гарик Харламов отметил расставание с Кристиной Асмус в компании актрис
Вечеринку посетили друзья и коллеги Харламова, также их компанию разбавляли актрисы.
SM News вчера в 06:28
Политика
Байден отругал Порошенко за организацию диверсии в Крыму в 2016 году
Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма в 2016 году, в результате которой погибли сотрудник ФСБ и российский десантник, была организована украинской военной разведкой.
Экономика сегодня вчера в 10:39
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Испытания военной техники начались на авиабазе Мюртед 4 июля. Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400.
Деловое.ТВ 08 июля в 04:00
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru вчера в 11:47
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ вчера в 03:22
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30