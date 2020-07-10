По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника, в данный момент следствие выясняет, являются ли задержанные семейной парой.

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

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