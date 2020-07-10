Происшествия

Газета.RuГазета.RuНа Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника, в данный момент следствие выясняет, являются ли задержанные семейной парой.
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На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля

Интерфаксвчера в 20:54

На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки

RT на русскомвчера в 21:41

На Сахалине нашли тело пропавшей восьмилетней девочки

РБКвчера в 21:38

Фотографии подозреваемых в убийстве Вики Тепляковой слили в сеть

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Sakh.com просит прямо сегодня поговорить с детьми о незнакомцах

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Парень, которого по ошибке обвинили в убийстве 8-летней девочки на Сахалине, боится линчевания

РИА Сахалин-Курилы00:35

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве ребенка

РИА Новостивчера в 20:19
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Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
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Экономика

Россияне стали пить меньше водки и больше вина

Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России реализует проект "Винный гид России", цель которого - познакомить россиян с качественными отечественными винами.
Российская газета 03:10
Происшествия

В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР

Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и. о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
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Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
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Общество

В работе Мегафона и Yota произошел сбой

В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Газета.Ru 03:14
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Общество

Суд освободил бывшего вице-губернатора Сандакова от наказания

Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство бывшего челябинского вице-губернатора Николая Сандакова об условно-досрочном освобождении.
Политсовет 02:42
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Политика

В ВОЗ оценили работу российской системы здравоохранения

Говоря о возможности второй волны коронавируса в России, представитель ВОЗ выразила мнение, что российская система здравоохранения к этому готова.
РИА Новости 03:16
Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Авто

Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России

В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
Evo-rus.com 01:37
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Кино

Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»

Piter.tv вчера в 00:43
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Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

РИА Новости 03:08
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Армия и оружие

Макет японской гиперзвуковой ракеты попал на фото

На фото попал макет японской гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Её разработка ведётся с 2019 года.
Ferra вчера в 12:37
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Наука

Геологическая история Земли может быть переписана

Первые континенты сформировались на Земле около 3 млрд лет назад.
Live24 02:22
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
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Политика

Италия из-за коронавируса запрещает въезд и транзит из 13 стран мира

Рим, 9 июля 2020, 22:40 — REGNUM Италия из-за эпидемии коронавируса вводит запрет на въезд и транзитные перевозки грузов и пассажиров для граждан, в течение последних двух недель пребывавших в 13 государствах мира, сообщает 9 июля минздрав страны.
REGNUM вчера в 15:40
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Футбол

«Сочи» предложил контракт Кокорину с зарплатой 3 миллиона евро в год

Сегодня, 10 июля, «Чемпионат.com» сообщил о том, что Кокорину было предложение соглашение на продолжительное время и заработной платой в 3 миллиона евро в год.
ГЛАС.RU вчера в 22:09
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Шоу-бизнес

Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

CT news 03:01
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Армия и оружие

Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу

Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна вчера в 10:38
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Политика

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
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Футбол

Ривалдо рекомендовал «Барселоне» вернуть Неймара из «ПСЖ»

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо призвал руководство каталонского клуба вернуть нападающего Неймара из «ПСЖ».
Metaratings 02:19
Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
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Гаджеты

Владельцам iPhone остаётся только посмеяться. Android 10 стала самой быстрой версией Android по скорости попадания на смартфоны

Как оказалось, предпринимаемые разработчиками в последние два года усилия принесли свои плоды — Android 10 стала самой «быстрой» версией Android по скорости распространения на устройства.
iXBT.com вчера в 13:58
Общество

В ГД обсуждают возможность выплаты алиментов в пандемию через спецфонд

Миронова сообщила, что обсудит этот вопрос с коллегами по комитету в понедельник или вторник и "возможно, созреет что-то серьезное, четкое, внятное", что позволит приблизиться к разработке соответствующего законопроекта.
РИА Новости 00:01
Общество

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов отметил расставание с Кристиной Асмус в компании актрис

Вечеринку посетили друзья и коллеги Харламова, также их компанию разбавляли актрисы.
SM News вчера в 06:28
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Политика

Байден отругал Порошенко за организацию диверсии в Крыму в 2016 году

Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма в 2016 году, в результате которой погибли сотрудник ФСБ и российский десантник, была организована украинской военной разведкой.
Экономика сегодня вчера в 10:39
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Испытания военной техники начались на авиабазе Мюртед 4 июля. Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400.
Деловое.ТВ 08 июля в 04:00
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Игры

В Epic Games Store началась раздача трёх игр

CyberSport.ru вчера в 11:47
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Политика

Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался

Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ вчера в 03:22
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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