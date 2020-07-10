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Газета.RuГазета.Ru

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника, в данный момент следствие выясняет, являются ли задержанные семейной парой.В источнике
С чего всё началось

По подозрению в убийстве 8-летней сахалинки задержана семейная пара

Как стало известно ИА Sakh.com, задержаны подозреваемые в убийстве 8-летней Виктории Тепляковой, которая ушла из дома несколько дней назад и пропала.
Сахалин.Инфо20:41
Подробнее о событии

Пять самых громких убийств детей последних лет на Дальнем Востоке

РИА Сахалин-Курилы04:49

Sakh.com узнал, как искали Вику Теплякову и подозреваемых в ее убийстве

Сахалин.Инфо01:12

Фотографии подозреваемых в убийстве Вики Тепляковой слили в сеть

АСТВ00:02

На Сахалине нашли тело пропавшей восьмилетней девочки

РБК21:38

На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки

RT на русском21:41

На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля

Интерфакс20:54

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве ребенка

РИА Новости20:19

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
REGNUMвчера в 12:25
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В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.
РБК01:00
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Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний

В России в 2019 году самый высокий показатель распространённости психических расстройств и расстройств поведения (шизофрения, умственная отсталость и другие) зафиксирован на Чукотке — всего 9922,9 случая на 100 тыс. населения.
RT на русском23:00
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Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался

Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъвчера в 03:22
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В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча

Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск".
РИА Новости04:47
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета8 июля в 05:17
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Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газетавчера в 01:32
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