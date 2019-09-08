Возгорание произошло в школе в городе Невельск Сахалинской области, где расположен избирательный участок. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Первый пожарный расчет прибыл на место спустя две минуты после сообщения о возгорании.

На Сахалине загорелась школа с избирательным участком

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