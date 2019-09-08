Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа Сахалине загорелась школа с избирательным участком

Возгорание произошло в школе в городе Невельск Сахалинской области, где расположен избирательный участок. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Первый пожарный расчет прибыл на место спустя две минуты после сообщения о возгорании.
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Школа и избирательный участок загорелись в Невельске

АСТВвчера в 21:11

На сахалинском избирательном участке произошло возгорание

РИА Новости00:33

В Сахалинской области загорелась школа с избирательным участком

РБКвчера в 22:35

Школа в Невельске загорелась во время выборов губернатора

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REGNUMвчера в 23:39

Пожарные ликвидировали возгорание на одном из избирательных участков на Сахалине

ТАССвчера в 23:01

В школе на Сахалине, где работает избирательный участок на выборах губернатора, произошло возгорание

Интерфакс - Россиявчера в 21:50
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Что запрещено делать 8 сентября, в День Натальи Овсяницы

Сегодня все православные верующие почитают память святой мученицы Натальи, которая погибла за христианскую веру.
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Здоровье

Врачи назвали 8 причин для начала приема яблочного уксуса

Врачи назвали 8 причин, согласно которым стоит начать принимать данное средство.
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Армия и оружие

На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий

Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.
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Политика

Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной

Газета.Ru вчера в 20:13
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Политика

Более 12,5% избирателей проголосовали к полудню в Хабаровском крае

Более 12,5% избирателей проголосовали к 12 часам (5.00 мск) на выборах в Хабаровском крае, где из-за паводка объявлен режим ЧС, сообщил журналистам председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.
РИА Новости 00:51
Общество

На курорте Сочи выпал первый снег

На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
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Меган Маркл сбежала в Нью-Йорк для борьбы со стрессом

Супруга принца Гарри занимается гимнастикой с ранних лет, а йогу в качестве метода борьбы со стрессом Маркл практикует уже очень давно.
Телеканал 360° вчера в 21:39
Армия и оружие

Российские военные доставили более 2 т гумпомощи в провинцию Дераа

РБК 00:09
Политика

В Абхазии стартует второй тур президентских выборов

REGNUM вчера в 17:43
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия

Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория

Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости вчера в 00:07
Единоборства

Нурмагомедов опять выпрыгнул из клетки

Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Дастином Порье выпрыгнул из октагона.
Lenta.ru вчера в 18:41
Политика

Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия вчера в 07:03
Футбол

Сербия — Португалия 2:4

Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.
RT на русском вчера в 16:40
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика

В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru вчера в 19:55
Политика

В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму

В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
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Политика

«Перемога» с Цемахом обернулась вселенской «зрадой»

Вчера в пилотном выпуске "Свободы слова" Савика Шустера "белый вождь" Билецкий прямым текстом говорил: Цемах повинен в убийстве почти трехсот иностранных граждан.
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Здоровье

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Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Футбол

«Арсенал» предлагает Ляказетту новый контракт и £ 11,3 млн в год

Повышение оклада может увеличиться почти на £ 2 млн за сезон. Действующий контракт Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан до июня 2022 года.
Чемпионат вчера в 23:30
Теннис

Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Авто

Легендарный «шестисотый» Mercedes-Benz W140: История суперкара из 1990-х

Car.ru вчера в 09:57
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Женщина на каршеринге сбила ребенка в Петербурге

Газета.Ru вчера в 15:55
Политика

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
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Названы лечебные свойства водки

Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
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Бен Аскрен: «Хабиб — зверь»

Боец UFC Бен Аскрен прокомментировал победу действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в бою против американца Дастина Порье.
Матч ТВ 00:21
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