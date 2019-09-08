Происшествия
Lenta.ruНа Сахалине загорелась школа с избирательным участком
Возгорание произошло в школе в городе Невельск Сахалинской области, где расположен избирательный участок. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Первый пожарный расчет прибыл на место спустя две минуты после сообщения о возгорании.
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В школе на Сахалине, где работает избирательный участок на выборах губернатора, произошло возгорание
Интерфакс - Россиявчера в 21:50
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Что запрещено делать 8 сентября, в День Натальи Овсяницы
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Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
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На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
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Меган Маркл сбежала в Нью-Йорк для борьбы со стрессом
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В Абхазии стартует второй тур президентских выборов
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Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
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РИА Новости вчера в 00:07
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Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия вчера в 07:03
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Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
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Политика
В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru вчера в 19:55
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Легендарный «шестисотый» Mercedes-Benz W140: История суперкара из 1990-х
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Женщина на каршеринге сбила ребенка в Петербурге
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