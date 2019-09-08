Происшествия
Российская газетаНа Сахалине загорелась школа с избирательным участком
В сахалинском городе Невельске произошло возгорание в школе, где располагается избирательный участок № 96 (в единый день голосования невельчане выбирают губернатора и депутатов местного собрания). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
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В школе на Сахалине, где работает избирательный участок на выборах губернатора, произошло возгорание
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