В сахалинском городе Невельске произошло возгорание в школе, где располагается избирательный участок № 96 (в единый день голосования невельчане выбирают губернатора и депутатов местного собрания). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

На Сахалине загорелась школа с избирательным участком

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