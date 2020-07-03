Здоровье

REGNUMREGNUMНа Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком

По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
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с чего всё началось

Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком

В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые есть в распоряжении RT.
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Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными.
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В Китае объяснили отказ от канадского газа в пользу российского Китай отказался от канадского сырья и теперь будет закупать газ у России.
Экспресс газета вчера в 05:12
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ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
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В Псковском областном суде проходят прения по делу журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.
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Авто

Новый внедорожник Ineos Grenadier показали официально

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SpeedMe 30 июня в 23:35
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Политика

ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования по поправкам в конституцию, за которые проголосовали 77,92% россиян, передает корреспондент РИА Новости.
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Адвокат Ефремова признался в сокрытии информации от актера

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Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран.
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Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
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На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
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Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным

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