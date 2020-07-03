Здоровье
REGNUMНа Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
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с чего всё началось
В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:00
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Политика
Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными.
АБН вчера в 07:39
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Экспресс газета вчера в 05:12
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
Mockva.ru вчера в 01:57
Кино
Hulu продлил сериал «Великая» на второй сезон
Афиша Daily 02:55
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для псковской журналистки Прокопьевой
В Псковском областном суде проходят прения по делу журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.
Коммерсантъ 04:42
Политика
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
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На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу. Об этом рассказали ученые в статье для репозитории препринтов arXiv.org.
Piter.tv вчера в 05:58
Авто
Новый внедорожник Ineos Grenadier показали официально
Новый Ineos Grenadier имеет ряд сходств с Defender, но это самостоятельная модель, которая была собрана с нуля.
SpeedMe 30 июня в 23:35
Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования по поправкам в конституцию, за которые проголосовали 77,92% россиян, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:53
Здоровье
Прокуратура проверит ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска
Напомним, что 30 июня вышла первая история пациента пульмонологического отделения ЦГБ, не побоявшегося назвать свое имя, а вслед за этим 1 июля медсестра рассказала о работе в пульмонологии Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 01:27
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Фанаты выяснили имя возлюбленного Кати Варнавы
Фанаты пока не нашли ни единого опровержения этой версии. Напомним, расставшаяся с женихом Катя Варнава сменила имидж и стала неузнаваемой.
Bimru.ru 04:19
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Политика
США рассказали о подготовке саммита G7 с участием России
Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран.
Lenta.ru 04:39
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Общество
ВШЭ ответила на данные СМИ о планах уволить оппозиционных преподавателей
По данным Doxa, часть преподавателей заново трудоустроят в создаваемую школу, а некоторых сократят.
РБК 04:44
Здоровье
Ещё один пациент умер от коронавируса в Ивановской области
По состоянию на 30 июня 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрирован 4691 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 70 диагнозов).
Отдел N 30 июня в 06:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
Общество
Штормовое предупреждение объявили на 4 и 5 июля в Воронежской области
По сведениям спасателей, в Воронежской области в субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, ожидается серьезная жара.
Обозреватель Врн вчера в 04:56
Общество
ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии группу экстремистов
Черкесск, 3 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ задержали пять членов экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 03:16
Общество
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
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Шоу-бизнес
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным
Поклонники стали приписывать Павлу Прилучному роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Аргументы недели вчера в 11:49
Общество
Amazon снимет сериал по вселенной культовой компьютерной игры Fallout
Amazon Studios и компания Bethesda объявили о съемках сериала по культовой компьютерной игре Fallout.
Накануне.Ru 02:49
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
RT на русском 02:53
Общество
Суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн рублей в пользу полиции
Симоновский районный суд Москвы взыскал с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгия Албурова 4,7 млн рублей в пользу столичного ГУ МВД за привлечение дополнительных средств и сил на несанкционированной акции 3 августа прошлого года.
ТАСС 04:27
Общество
Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса
Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК вчера в 21:16