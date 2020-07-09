Коронавирус

РБК КавказРБК КавказНа Северном Кавказе за сутки выявили 248 зараженных коронавирусом

Как сообщал РБК Кавказ, 10 июля в регионах СКФО был подтвержден 251 случай заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных коронавирусом на Северном Кавказе увеличилось до 33 090 человек.
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Ставрополье и Дагестан сравнялись по суточному приросту смертей от COVID-19 в СКФО

Кавказский узел05:52

На Северном Кавказе за сутки выявили 248 зараженных коронавирусом

РБК Кавказвчера в 04:11

Более 250 жителей Северного Кавказа заразились коронавирусом за сутки

Это Кавказ10 июля в 04:31

В регионах СКФО с начала пандемии выявили более 33 тыс. заражений COVID-19

Аргументы и Факты - Ставрополь10 июля в 05:34

Коронавирус на Юге: вслед за Крымом и Кубанью остальные регионы Юга готовы принять туристов

Клуб регионов10 июля в 05:12

На Северном Кавказе скончались пять пациентов с COVID-19

REGNUM10 июля в 04:48

Число жертв коронавируса в СКФО превысило 750 человек

Московский Комсомолец09 июля в 05:44
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
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Происшествия

«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

Интерфакс 06:38
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Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Игры

Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas

В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
Discover24 02:26
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Общество

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Белграде

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Белграде, собравшихся напротив здания парламента.
Деловое.ТВ вчера в 04:37
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Общество

МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

RuNews24.ru вчера в 20:33
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Происшествия

Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД

Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
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Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
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Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня вчера в 10:49
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Общество

Редактора телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе

Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 07:46
4
Политика

Кремль раскритиковал Зеленского за слова о Второй мировой войне

Как сообщает «ТАСС», Дмитрий Песков поведал о том, что президента Путина очень задевают слова Владимира Зеленского о том, в каком качестве выступал Советский союз во Второй мировой войне.
ГЛАС.RU 08:04
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Хоккей

Овечкин показал фото с российскими хоккеистами «Вашингтона»

Во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, российские хоккеисты «Вашингтона» встретились дружной компанией.
ProstoProSport 04:17
Футбол

«Спартак» проиграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу

Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги, передает ТАСС. Игра завершилась со счетом 0:1.
Аргументы и Факты вчера в 16:15
2
Происшествия

В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19

Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны, проводится эпидрасследование, сообщает пресс-служба городского правительства.
РИА Новости 05:17
7
Происшествия

Умер главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

Радио Комсомольская правда 06:51
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Энергетика

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
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Технологии

Компьютерные сети в российских школах защитят от вредной информации

Москва, 12 июля 2020, 11:42 — REGNUM В России разработают систему блокировки вредной информации, которая будет внедрена в образовательных учреждениях.
REGNUM 04:42
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Происшествия

Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
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Культура

Главред «Говорит Москва» уволил ведущего и назначил на его место сына

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян уволил ведущего спортивной программы Петра Кузнецова и поставил на его место своего сына.
РЕН ТВ 06:52
Происшествия

Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье

Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
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Политика

Путин охарактеризовал стиль России в международной политике

Президент России Владимир Путин считает, что стиль поведения России во внешней политике лучше всего описывает пословица: "Мягко стелет, да жестко спать кладет".
Российская газета 07:32
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Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Автоспорт

Датчанин Лундгор выиграл вторую гонку этапа «Формулы-2» в Австрии

ТАСС Спорт 06:10
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Кино

Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted

Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
iReactor вчера в 05:24
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Происшествия

Мужчине сломали руку за невыплату штрафа в Москве

Полицейские переломали мужчине руки за невыплату штрафа. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 06:45
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Армия и оружие

Военные учения Египта на границе с Ливией призваны предотвратить возможную атаку Турции

Египетская армия, в ответ на заявление Турции о возможном наступлении на города Сирт и Джуфра, готовится к проведению учений под названием «Решительность 2020» на границе с Ливией.
ФАН 09 июля в 13:50
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Политика

Песков охарактеризовал отрицающих существование коронавируса людей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отрицающие существование коронавирусной инфекции COVID-19 кажутся невеждами и безумцами.
RT на русском 07:43
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Здоровье

Что получила Швеция, отказавшись вводить режим изоляции: высокую смертность и никакой реальной экономической выгоды (Business Insider, США) (Business Insider)

В условиях пандемии коронавируса Швеция не вводила официального режима изоляции.
ИноСМИ 07:12
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Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
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