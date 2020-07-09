Коронавирус
РБК КавказНа Северном Кавказе за сутки выявили 248 зараженных коронавирусом
Как сообщал РБК Кавказ, 10 июля в регионах СКФО был подтвержден 251 случай заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных коронавирусом на Северном Кавказе увеличилось до 33 090 человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В регионах СКФО с начала пандемии выявили более 33 тыс. заражений COVID-19
Аргументы и Факты - Ставрополь10 июля в 05:34
Коронавирус на Юге: вслед за Крымом и Кубанью остальные регионы Юга готовы принять туристов
Клуб регионов10 июля в 05:12
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Происшествия
«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Интерфакс 06:38
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Игры
Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas
В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
Discover24 02:26
Общество
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Белграде
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Белграде, собравшихся напротив здания парламента.
Деловое.ТВ вчера в 04:37
Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru вчера в 20:33
Происшествия
Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня вчера в 10:49
Общество
Редактора телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе
Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 07:46
Политика
Кремль раскритиковал Зеленского за слова о Второй мировой войне
Как сообщает «ТАСС», Дмитрий Песков поведал о том, что президента Путина очень задевают слова Владимира Зеленского о том, в каком качестве выступал Советский союз во Второй мировой войне.
ГЛАС.RU 08:04
Хоккей
Овечкин показал фото с российскими хоккеистами «Вашингтона»
Во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, российские хоккеисты «Вашингтона» встретились дружной компанией.
ProstoProSport 04:17
Футбол
«Спартак» проиграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги, передает ТАСС. Игра завершилась со счетом 0:1.
Аргументы и Факты вчера в 16:15
Происшествия
В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19
Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны, проводится эпидрасследование, сообщает пресс-служба городского правительства.
РИА Новости 05:17
Происшествия
Умер главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова
Радио Комсомольская правда 06:51
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
Технологии
Компьютерные сети в российских школах защитят от вредной информации
Москва, 12 июля 2020, 11:42 — REGNUM В России разработают систему блокировки вредной информации, которая будет внедрена в образовательных учреждениях.
REGNUM 04:42
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
Культура
Главред «Говорит Москва» уволил ведущего и назначил на его место сына
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян уволил ведущего спортивной программы Петра Кузнецова и поставил на его место своего сына.
РЕН ТВ 06:52
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
Политика
Путин охарактеризовал стиль России в международной политике
Президент России Владимир Путин считает, что стиль поведения России во внешней политике лучше всего описывает пословица: "Мягко стелет, да жестко спать кладет".
Российская газета 07:32
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Кино
Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted
Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
iReactor вчера в 05:24
Происшествия
Мужчине сломали руку за невыплату штрафа в Москве
Полицейские переломали мужчине руки за невыплату штрафа. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 06:45
Армия и оружие
Военные учения Египта на границе с Ливией призваны предотвратить возможную атаку Турции
Египетская армия, в ответ на заявление Турции о возможном наступлении на города Сирт и Джуфра, готовится к проведению учений под названием «Решительность 2020» на границе с Ливией.
ФАН 09 июля в 13:50
Политика
Песков охарактеризовал отрицающих существование коронавируса людей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отрицающие существование коронавирусной инфекции COVID-19 кажутся невеждами и безумцами.
RT на русском 07:43
Здоровье
Что получила Швеция, отказавшись вводить режим изоляции: высокую смертность и никакой реальной экономической выгоды (Business Insider, США) (Business Insider)
В условиях пандемии коронавируса Швеция не вводила официального режима изоляции.
ИноСМИ 07:12
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58