Коронавирус

РБК КавказРБК КавказНа Северном Кавказе за сутки выявили 248 зараженных коронавирусом

Как сообщал РБК Кавказ, 10 июля в регионах СКФО был подтвержден 251 случай заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных коронавирусом на Северном Кавказе увеличилось до 33 090 человек.
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