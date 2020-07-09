Коронавирус
РБК КавказНа Северном Кавказе за сутки выявили 248 зараженных коронавирусом
Как сообщал РБК Кавказ, 10 июля в регионах СКФО был подтвержден 251 случай заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных коронавирусом на Северном Кавказе увеличилось до 33 090 человек.
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