Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.

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На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду. Об этом рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода

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