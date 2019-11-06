Власти города Каммарата, расположенном в полутора часах езды от Палермо, приняли решение бесплатно раздавать дома с целью привлечения новых жителей.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Политика Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь».

Политика Украина закрыла КПП на границе с Крымом Украина прекратила пропуск лиц через государственную границу на КПП Каланчак со стороны России (автомобильный пункт пропуска Армянск) из-за строительных работ повышенной опасности.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».

Общество На Красной площади завершился марш в честь парада 7 ноября Отряды кавалерии президентского полка ФСО сопровождала знаменитая тачанка. На Красную площадь также выехали 40 боевых машин времен войны.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Политика США пока не ответили России на приглашение Трампа в Москву Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответ от Вашингтона по поводу приглашения президента США Дональда Трампа посетить российскую столицу по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк сделала заявление о сборе денег на лечение актрисы Родные Заворотнюк обратили внимание, что ранее появившееся сообщение, что все средства с ледового шоу Татьяны Навки, в котором принимает участие супруг Анастасии фигурист Петр Чернышев, пойдут на лечение актрисы, не соответствуют действительности.

Политика Азербайджан вручил ноту протеста послу России МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.

Общество Harper Collins назвало «климатическую забастовку» словосочетанием года Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2019 года выражение climate strike ("климатическая забастовка").

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Происшествия В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Происшествия В Югре восемь детей отравились угарным газом В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.

Политика Глава ФСБ предупредил о возвращении в Россию родственников боевиков Глава ФСБ России Александр Бортников обеспокоен возвращением в Россию родственников боевиков из стран Ближнего Востока.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Политика От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Шоу-бизнес Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.

Политика Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.

Общество Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.

Армия и оружие Израиль признал помощь сирийским курдам Израиль помогает сирийским курдам, чтобы заполнить пустоту, оставленную уходящими американскими войсками, заявили израильские власти.

Общество Средний класс оказался самым закредитованным в России В свою очередь ипотеку имеют 4,6% россиян с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% граждан с низкими доходами.

Политика В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.