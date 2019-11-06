Общество
Inc-news.ruНа Сицилии бесплатно раздают дома
Власти города Каммарата, расположенном в полутора часах езды от Палермо, приняли решение бесплатно раздавать дома с целью привлечения новых жителей.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Политика
Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь».
ФедералПресс вчера в 14:25
Политика
Украина закрыла КПП на границе с Крымом
Украина прекратила пропуск лиц через государственную границу на КПП Каланчак со стороны России (автомобильный пункт пропуска Армянск) из-за строительных работ повышенной опасности.
РБК 03:30
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Общество
На Красной площади завершился марш в честь парада 7 ноября
Отряды кавалерии президентского полка ФСО сопровождала знаменитая тачанка. На Красную площадь также выехали 40 боевых машин времен войны.
Российская газета 02:57
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Политика
США пока не ответили России на приглашение Трампа в Москву
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответ от Вашингтона по поводу приглашения президента США Дональда Трампа посетить российскую столицу по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года.
RT на русском 03:35
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление о сборе денег на лечение актрисы
Родные Заворотнюк обратили внимание, что ранее появившееся сообщение, что все средства с ледового шоу Татьяны Навки, в котором принимает участие супруг Анастасии фигурист Петр Чернышев, пойдут на лечение актрисы, не соответствуют действительности.
Слово и Дело 03:24
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru вчера в 21:53
Общество
Harper Collins назвало «климатическую забастовку» словосочетанием года
Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2019 года выражение climate strike ("климатическая забастовка").
ТАСС вчера в 19:26
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Происшествия
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
РБК 02:22
Происшествия
В Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Политика
Глава ФСБ предупредил о возвращении в Россию родственников боевиков
Глава ФСБ России Александр Бортников обеспокоен возвращением в Россию родственников боевиков из стран Ближнего Востока.
Lenta.ru 03:36
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Футбол
Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»
Спорт-Экспресс вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Политика
Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом
Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
RT на русском 02:08
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Армия и оружие
Израиль признал помощь сирийским курдам
Израиль помогает сирийским курдам, чтобы заполнить пустоту, оставленную уходящими американскими войсками, заявили израильские власти.
Военное обозрение 03:02
Общество
Средний класс оказался самым закредитованным в России
В свою очередь ипотеку имеют 4,6% россиян с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% граждан с низкими доходами.
BFM.ru 01:08
Футбол
«Побольше бы нам таких руководителей!» Какой след оставила в российском футболе Ольга Смородская?
Смородская возглавляла «Локомотив» шесть лет и еще почти две недели сверху (29 июля 2010 — 10 августа 2016).
Матч ТВ 01:00
Политика
В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии
Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 01:17
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Армия и оружие
Минобороны модернизирует три малых ракетных корабля для ТОФа
Минобороны России закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота (ТОФ).
Известия 02:22