Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНа Сицилии власти решили раздавать дома бесплатно

По данным Lonely Planet, в мэрии сицилийского города Каммарата для привлечения новых жителей приняли решение раздавать дома бесплатно.
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