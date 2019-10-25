Футбол
РБКНа Слуцкого пожаловались в РФС из-за слов о руководстве «Ротора»
Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».
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Созин: «Слуцкий решил, что если дал деньги, то должен руководить. А с „дебилами“ — перебор»
Sport24.ruвчера в 09:30
«Ротор» просит ответить Слуцкого за «дебилов». Клуб написал заявление на тренера
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