Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».

На Слуцкого пожаловались в РФС из-за слов о руководстве «Ротора»

Общество На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля» Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля - 2019" стала 21-летняя участница из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, которая сказала, что тем, кто не верит в глобальное потепление, нужно получить нормальное образование.

Киберспорт Epic Games подала в суд на тестера, слившего в сеть 2 главу Fortnite Получил свои пять минут славы Компания подала в суд на тестировщика пользовательского опыта по имени Рональд Сайкс (Ronald Sykes), который выложил в сеть информацию о второй главе Fortnite до фактического релиза.

Фигурное катание Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.

Общество Как Марию Бутину встретили в России В субботу, 26 октября, в Россию вернулась Мария Бутина, которую накануне освободили из федеральной тюрьмы города Таллахасси (штат Флорида).

Политика Путин и Макрон обсудили договорённости России и Турции по Сирии «В соответствии с предварительной договорённостью президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора подробно информировал президента Франции Эммануэля Макрона о содержании российско-турецких переговоров на высшем уровне 22 октября в Сочи», — заявили в Кремле.

Армия и оружие Силовики более 1,3 тысячи раз нарушили новое перемирие, заявили в ДНР Украинские силовики более 1,3 тысячи раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за три месяца действия бессрочного перемирия, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Политика Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.

Гаджеты «Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.

Политика Посольство призвало США прекратить охоту за россиянами Посольство России в США, комментируя заявления американской дипмиссии о правомерности обвинений в адрес Марии Бутиной, призвало прекратить охоту за россиянами и начать использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.