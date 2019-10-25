Футбол
РБКНа Слуцкого пожаловались в РФС из-за слов о руководстве «Ротора»
Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».
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Созин: «Слуцкий решил, что если дал деньги, то должен руководить. А с „дебилами“ — перебор»
Sport24.ruвчера в 09:30
«Ротор» просит ответить Слуцкого за «дебилов». Клуб написал заявление на тренера
Спорт-Экспрессвчера в 09:18
«Ротор» воюет со Слуцким: в РФС прилетела жалоба на слова про дебилов в руководстве
Sports.ruвчера в 15:11
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Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
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Четыре человека погибли, еще девять пострадали при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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«Ак Барс» обыграл «Барыс» в матче КХЛ
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Силовики более 1,3 тысячи раз нарушили новое перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики более 1,3 тысячи раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за три месяца действия бессрочного перемирия, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
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Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
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Россия опустилась в рейтинге УЕФА и увеличила отставание от Португалии
Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), уступая Португалии 0,966 балла.
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Задержан пятый подозреваемый в деле о массовом убийстве в Эссексе
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Хорватская команда «Славен Белупо» пропустила курьезный гол, празднуя несуществующее взятие ворот соперника.