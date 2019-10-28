Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».

На Слуцкого пожаловались в РФС из-за слов о руководстве «Ротора»

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