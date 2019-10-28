Футбол

РБКРБКНа Слуцкого пожаловались в РФС из-за слов о руководстве «Ротора»

Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».
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К Слуцкому не будут применены санкции за оскорбления в адрес руководства «Ротора»

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Sports.ru25 октября в 15:11
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