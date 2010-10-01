В свердловском Законодательном собрании подумают, как можно изменить законопроект о льготах по уплате налога на имущество организаций. Об этом заявил глава бюджетного комитета Владимир Терешков на заседании Заксобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На Среднем Урале изменят законопроект о налоговых льготах бизнесу

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