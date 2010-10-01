Экономика
REGNUMНа Среднем Урале изменят законопроект о налоговых льготах бизнесу
В свердловском Законодательном собрании подумают, как можно изменить законопроект о льготах по уплате налога на имущество организаций. Об этом заявил глава бюджетного комитета Владимир Терешков на заседании Заксобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Законопроект о «превращении Екатеринбурга в Детройт» приняли только в первом чтении
Екатеринбург Онлайн03:42
На Урале вводят дифференцированную ставку по налогу на имущество. Льготы дадут не всем
Деловой квартал (Екатеринбург)06:08
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Общество
Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни
Политика
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
Спорт
WADA на 4 года запретило России участвовать в Олимпийских играх и ЧМ
Сегодня исполком WADA принял решение лишить Россию права участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Экономика
Госдума отменила банковский роуминг
Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»
Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
Общество
Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.
Общество
Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой
Предполагаемый виновник стрельбы в больнице города Острава покончил с собой при попытке задержания, его личность устанавливается.
Шоу-бизнес
Энн Хэтэуэй стала матерью во второй раз и вышла в свет с новорожденным
Недавно стало известно о пополнении в семье 37-летней Энн Хэтэуэй — актриса стала мамой во второй раз.
Гаджеты
Samsung запустила trade-in для носимых устройств
Samsung запустила trade-in для носимых устройств Южнокорейская Samsung запустила в России программу trade-in для смарт-часов.
Политика
Кремль отказался считать урегулированным газовый спор с Украиной
В ходе прошедших в Париже переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского обсуждался «газовый вопрос», однако на окончательные договоренности выйти пока не удалось.
Здоровье
Петербуржцев спасают от агрессивного рака с помощью новых ламп
Как рассказал «Доктору Питеру» Андрей Яременко, главный стоматолог Петербурга, проректор по учебной работе СПбГМУ им. Павлова, этот вид злокачественных новообразований можно «поймать» на ранней стадии, а значит, спасти пациента от тяжелых последствий и смерти.
Политика
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Игры
Анонсирована новая часть BioShock
Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Шоу-бизнес
Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Общество
Дзюба снимется в фильме «Я не Дзюба»
Политика
На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
«Нормандская четверка»: Путин заплатит Киеву репарации газом
9 декабря в Париже, впервые с 2016 года, прошел саммит «нормандской четверки».
Баскетбол
Тульский «Арсенал» исключили из Суперлиги за договорной матч
Тульский баскетбольный «Арсенал» выбыл из Суперлиги. Команду исключили за нарушение спортивных принципов – за договорной матч.
Общество
В ПФР назвали основание для приостановки выплаты пенсии
В ПФР добавили, что если по истечении срока пенсионер не подтвердит факт регистрации, «начинает действовать технологическая приостановка выплат».
Происшествия
На «Кировском заводе» в Петербурге разлился расплавленный металл
Пожар произошел в одном из цехов "Кировского завода" в Санкт-Петербурге из-за разлива расплавленного металла.