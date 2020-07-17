Коронавирус
REGNUMНа Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков
Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом. Об этом заявил уральский полпред Николай Цуканов на совещании с главой Минздрава России Михаилом Мурашко.
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