Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом. Об этом заявил уральский полпред Николай Цуканов на совещании с главой Минздрава России Михаилом Мурашко.

Армия и оружие Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной. 801

Общество «Радон» завершил рекультивацию зараженного участка Юго-Восточной хорды Рекультивация участка и вывоз зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды рядом с Московским заводом полиметаллов завершены. 30

Политика В Армении заявили, что власти Азербайджана готовили население к войне Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что заявления, которые делали в Баку перед обострением конфликта на границе между двумя странами, "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне". 26

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Космос США запустят военную космическую станцию «Падающая звезда» Sierra Nevada получила контракт от Минобороны Соединенных Штатов на разработку на базе транспортного средства (грузового модуля) Shooting Star («Падающая звезда») автономной космической станции, сообщает американская аэрокосмическая компания. 13

Армия и оружие В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США. 411

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты. 394

Происшествия Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского "По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник. 40

Политика Суд ЕС запретил передавать персональные данные в США Решение суда может вынудить тысячи компаний отказаться от хранения персональных данных на граждан ЕС на серверах в США. 8

Экономика ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк». 23

Политика Зеленский: Украина заинтересована в установлении истины по делу MH17 Украина заинтересована в установлении истины и справедливости по делу о крушении рейса MH17, заявил президент страны Владимир Зеленский в годовщину катастрофы. 2

Шоу-бизнес Знаменитости запустили флешмоб для сексуальных фото в купальнике Знаменитости запустили в Сети флешмоб и стали массово фотографироваться в купальниках в одной и той же позе, сообщает The Sun.

Общество В Курганской области выявили 50 новых случаев коронавируса В Курганской области выявили 50 новых случаев коронавируса. На 17 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 50 новых случаев COVID-19. 7