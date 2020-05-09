Екатеринбург, 9 мая 2020, 11:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 121 случай выявления коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона. В большинстве случаев заразу нашли у жителей Екатеринбурга (93 человека).

На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 121 человека

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