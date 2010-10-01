Екатеринбург, 6 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 76 человек

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