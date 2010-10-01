Общество
REGNUMНа Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 76 человек
Екатеринбург, 6 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.
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Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Гаджеты
LG выпустила концептуальный смартфон Velvet
LG выпустила необычный дизайнерский смартфон Velvet.
The GEEK 05:57
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 5 тыс. рублей.
RT на русском 06:37
Технологии
Google впервые за три года обновила приложение для аутентификации
Американская компания Google впервые с 2017 года обновила своё приложение Google Authenticator, добавив возможность переносить свои коды на другие устройства, сообщает портал Android Police.
Rambler News Service 07:23
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone появится песчаная карта
Чемпионат вчера в 08:19
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой в серии
Cyber.sports.ru 06:50
Гаджеты
Realme представит смартфоны Narzo с мощными аккумуляторами 11 мая
Ещё в марте сообщалось, что китайская компания Realme готовит семейство молодёжных смартфонов Narzo.
3DNews 02:11
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов
Бенчмарк AnTuTu разместил рейтинг самых мощных и доступных смартфонов, которые были выпущены в апреле.
iReactor 03:08
Гаджеты
Уязвимости IoT-девайсов открывают доступ к домашней сети
В устройстве Homematic CCU2 обнаружена RCE-уязвимость, при помощи которой обеспечивается удаленное выполнение кода.
ИКС вчера в 03:59
Кино
В сети появились кадры со съемок новой части «Аватара»
На фотографиях запечатлен съемочный процесс сцены в бассейне. Режиссер Джеймс Кэмерон настраивает актеров прежде, чем они нырнут под воду.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 23:08
Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Гаджеты
NFC теперь поддерживает ограниченные возможности беспроводной зарядки
Форум NFC объявил на этой неделе, что стандарт NFC был обновлен и теперь включает ограниченную поддержку беспроводной зарядки.
ITZine.ru вчера в 10:22
Спорт
У киберпанк-боевика Ghostrunner появилась временная демоверсия
Игромания.ру вчера в 10:31
Общество
В Тольятти за сутки выявили всего два случая коронавируса
Как сообщает региональный оперативный штаб, в Самаре выявлено 11 случаев, в Тольятти - 2, в Большеглушицком районе – 2, в Новокуйбышевске – 1, в Кинельском районе – 1. Таким образом, общее число больных в регионе выросло до 595 человек, выздоровели 64.
Тольятти-Новости 05 мая в 04:50
Хоккей
КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
Гаджеты
Microsoft представила мощнейший ноутбук Surface Book 3
Производитель утверждает, что ноутбук Surface Book 3 обладает самыми мощными характеристиками и значительно превосходит остальные компьютеры линейки.
iReactor вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
Киберспорт
Gambit и forZe планируют подать в суд на Winstrike
После завершения переговоров представители Winstrike перестали отвечать на запросы forZe.В конце марта клуб направил Winstrike официальную претензию — если её условия не будут выполнены, forZe подаст в суд.
Dota2.ru 05:43
Гаджеты
Поддержка двух SIM-карт 5G, 144 Гц и максимальная производительность. Представлена флагманская SoC MediaTek Dimensity 1000+
Dimensity 1000+ не только поддерживает ведущую технологию 5G, но и является первой в мире однокристальной системой, которая может работать с двумя SIM-картами 5G.
iXBT.com 04:40
Авто
Старые «ГАЗоны» сняли с производства
По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU вчера в 04:51
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Спорт
Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию Evil Genius
В Evil Genius игрокам предстоит обустроить злодейское логово, привлечь наёмников, натренировать миньонов и взяться за миссии по завоеванию всего мира.
Игромания.ру вчера в 10:29
Здоровье
Обновилась карта распространения коронавируса в Тверской области
7 мая правительство Тверской области обновило карту распространения коронавируса в регионе.
Московский Комсомолец 04:20
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Культура
Лещенко приглашает 9 мая спеть песню «День Победы» на разных языках
Песню «День Победы» уже готовы исполнить добровольцы из 27 стран, среди которых Латвия, Германия, Молдавия, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу движения «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову.
ФедералПресс 05 мая в 07:25
Кино
Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
News.ru вчера в 10:52
Общество
Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом
Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.
РИА Новости 05:00
Общество
Попова назвала три этапа снятия ограничений
Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru вчера в 09:44