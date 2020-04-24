Общество

Российская газетаРоссийская газетаНа Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим

Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом. Планы о введении пропусков уточнил сегодня оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.
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Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков

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В Нижнем Тагиле во время майских праздников будет действовать пропускной режим

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Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины, а выбирать отечественные автомобили.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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"Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан", - сказал Путин.
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Газета.Ru 06:15
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Политика

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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
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Общество

Соловьев назвал раздачу денег безработным в США издевательством

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал раздачу денег безработным в США, назвав такие меры издевательством.
РИА Новости 09:14
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Экономика

Путин пошутил о снижении ключевой ставки

Владимир Путин пошутил о снижении ключевой ставки ЦБ РФ.
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Здоровье

Глава Минздрава назвал число тяжелых больных коронавирусом в России

В российских регионах состояние 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
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Общество

Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках

Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
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Политика

Путин поручил выделить 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи

Президент России Владимир Путин поручил направить на закупку машин скорой медицинской помощи 5 млрд рублей.
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Общество

Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
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Общество

Путин заявил о необходимости сохранить рабочие места в автопроме

РБК 08:38
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Авто

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Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге

Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
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Происшествия

Москвич ударил пенсионерку за несоблюдение дистанции в магазине

Вести.Ru 06:10
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Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

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10-летняя россиянка Марта Тимофеева получила контракт в Голливуде

Юная актриса утверждена на роль в приключенческом сериале «Тайное общество мистера Бенедикта».
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Селюк обвинил Кикнадзе в смерти Самохвалова

Агент Дмитрий Селюк потребовал провести расследование - он считает, что ответственность за смерть 22-летнего защитника несет генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.
Газета.Ru 08:31
Происшествия

В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа

РБК 09:24
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Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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The Rolling Stones посвятили первую за восемь лет песню коронавирусу

Легендарная британская группа The Rolling Stones выпустила новый сингл Living in a Ghost Town, которая посвящена пандемии коронавируса.
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Матвиенко заявила о необходимости изучить реформирование системы ОМС

Ситуация с коронавирусом в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
РБК 09:11
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
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Политика

Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
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Армия и оружие

Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

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Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ

Более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить телеведущему Владимиру Соловьеву вести эфиры на федеральных теле- и радиоканалах.
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Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.
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