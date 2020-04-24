Общество
Российская газетаНа Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим
Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом. Планы о введении пропусков уточнил сегодня оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.
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В каких городах Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники
КП - Екатеринбург04:57
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В Мордовии на карантин закрыли восемь населенных пунктов, сообщила Галина Лотванова.
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МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
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Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Общество
Путин предложил направить 7 млрд рублей на льготное автокредитование
"Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан", - сказал Путин.
Газета.Ru 09:11
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о появлении изображения главы государства Владимира Путина в храме Минобороны, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:15
Политика
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Соловьев назвал раздачу денег безработным в США издевательством
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал раздачу денег безработным в США, назвав такие меры издевательством.
РИА Новости 09:14
Экономика
Путин пошутил о снижении ключевой ставки
Владимир Путин пошутил о снижении ключевой ставки ЦБ РФ.
Москва 24 09:01
Здоровье
Глава Минздрава назвал число тяжелых больных коронавирусом в России
В российских регионах состояние 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.
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Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество
Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках
Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
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Политика
Путин поручил выделить 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи
Президент России Владимир Путин поручил направить на закупку машин скорой медицинской помощи 5 млрд рублей.
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Общество
Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года
Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 22 апреля в 06:22
Авто
В США пустят с молотка 240 редких автомобилей финансового мошенника
Аукционный дом RM Сотбис в октябре выставит на продажу 240 редких автомобилей из коллекции основателя и гендиректора компании Интерлогик Аутсорсинг в штате Индиана Наджиба Хана.
Ladaonline 04:32
Общество
Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге
Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал уничтожать иранские катера, если они будут создавать угрозу для американских военных кораблей.
Коммерсантъ вчера в 07:17
Культура
10-летняя россиянка Марта Тимофеева получила контракт в Голливуде
Юная актриса утверждена на роль в приключенческом сериале «Тайное общество мистера Бенедикта».
66.ru 08:44
Футбол
Селюк обвинил Кикнадзе в смерти Самохвалова
Агент Дмитрий Селюк потребовал провести расследование - он считает, что ответственность за смерть 22-летнего защитника несет генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.
Газета.Ru 08:31
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Музыка
The Rolling Stones посвятили первую за восемь лет песню коронавирусу
Легендарная британская группа The Rolling Stones выпустила новый сингл Living in a Ghost Town, которая посвящена пандемии коронавируса.
Газета Metro 08:15
Общество
Матвиенко заявила о необходимости изучить реформирование системы ОМС
Ситуация с коронавирусом в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
РБК 09:11
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
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Армия и оружие
Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом
RT на русском 08:58
Общество
Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ
Более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить телеведущему Владимиру Соловьеву вести эфиры на федеральных теле- и радиоканалах.
URA.Ru 07:19
Музыка
Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году
В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.
Piter.tv вчера в 15:01