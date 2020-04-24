Общество
Российская газетаНа Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим
Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом. Планы о введении пропусков уточнил сегодня оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.
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В каких городах Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники
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