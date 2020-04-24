Общество

Российская газетаРоссийская газетаНа Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим

Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом. Планы о введении пропусков уточнил сегодня оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать180

Подробнее о событии

Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков

РБК06:32

В Нижнем Тагиле во время майских праздников будет действовать пропускной режим

ТагилСити.ру05:20

Пропуска в Свердловской области введут только в неблагополучных по коронавирусу городах

ТАСС05:17

На майские праздники в Екатеринбурге введут пропускной режим. Как он будет работать

66.ru04:57

В каких городах Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники

КП - Екатеринбург04:57

Евгений Куйвашев анонсировал введение именных справок для выхода на улицу

Областная газета04:55

Евгений Куйвашев объявил о введении пропускного режима в майские праздники. Как он будет работать?

Екатеринбург Онлайн04:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 10:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Дана Борисова: «Волочкова бухает. Её лошадиное здоровье выдержит»

Территория новостей 04:45
15
Кино

Вышел новый трейлер сериала «Великая» с Эль Фаннинг

Культуромания 04:20
Здоровье

Глава Минздрава назвал число тяжелых больных коронавирусом в России

В российских регионах состояние 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.
FlashNord 07:26
13
Политика

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

РБК 08:26
581
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
57
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
2,9K
Общество

На Алтае в районе массового заражения COVID-19 ввели карантин

По словам главы региона, поэтому на территории Змеиногорского района будет введен бессрочный карантин.
Российская газета 05:06
22
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
887
Культура

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 09:55
37
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

РИА Новости 10:16
171
Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
412
Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 06:15
1
Кино

Джеймс Ганн назвал топ-10 самых недооцененных сериалов

Режиссер сравнил этот сериал с «C.S.I. Место преступления» (не в пользу последнего).
Киноафиша России вчера в 10:16
6
Экономика

Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ 09:23
36
Авто

В России прекратили продавать самый дешевый автомобиль в мире

Что касается мирового рынка, то на данный момент самым дешевым автомобилем считается индийская малолитражка Tata GenX XE Nano, цена которой начинаются от 3 310 долларов, что, примерно, на 500 долларов меньше, чем Qute.
Тарантас Ньюс 04:41
19
Политика

Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 08:56
2K
Политика

Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
29
Единоборства

Боксер Александр Поветкин во второй раз стал отцом

Российский боксер Александр Поветкин стал отцом во второй раз. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Мир бокса».
Вечерняя Москва 09:44
2
Музыка

Астралийский хор спел советскую военную песню на самоизоляции

RT на русском 08:27
11
Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
54
Политика

Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
RT на русском 08:58
458
Происшествия

Жительница Кубани объявлена в розыск как возможная террористка

Коммерсантъ Ростов-на-Дону 06:47
3
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в Instagram пост, в котором обратилась к подписчикам.
РИА Новости 10:03
1
Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
677
Спорт

В Минспорте рассказали, как будет проходить возвращение соревнований

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, как будет проходить процесс возобновления спортивных мероприятий на территории страны.
News.ru 09:05
Происшествия

МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
1
Общество

В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
305
Происшествия

В Краснодаре после взрыва газового баллона в жилом доме погиб человек

В одной из квартир шестиэтажного дома в Краснодаре произошел пожар, при котором погиб мужчина.
Коммерсантъ 08:20
24
Общество

Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
138
Энергетика

Deutsche Bank: российского ФНБ хватит на два года

Ресурсов Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ будет достаточно на два года, если цена нефти Urals сохранится на уровне $15 за баррель.
Мойка78 01:38
1,7K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное