Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом. Планы о введении пропусков уточнил сегодня оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим

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