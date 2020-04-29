Коронавирус
Российская газетаНа Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
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Это нужно, чтобы в будущем понимать, с кем контактировали люди, у которых впоследствии может быть обнаружен коронавирус. Пассажирам не нужно будет ни перед кем дополнительно отчитываться о поездках. Просто при покупке билета нужно будет предъявить паспорт.
— Евгений Куйвашев, российский политикУралПолит.Ru 08:40
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Екатеринбург Онлайн08:17
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ЦДИ ПО 03:32
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Российская газета 09:09
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Московский Комсомолец 03:43
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Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
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Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни",- сказал Брико в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:49
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Генерала ФСБ назвали предполагаемым главным фигурантом крушения MH17
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RuNews24.ru вчера в 08:50
Общество
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Труд вчера в 04:07
Общество
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Газета.Ru вчера в 07:37
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