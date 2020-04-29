Это нужно, чтобы в будущем понимать, с кем контактировали люди, у которых впоследствии может быть обнаружен коронавирус. Пассажирам не нужно будет ни перед кем дополнительно отчитываться о поездках. Просто при покупке билета нужно будет предъявить паспорт.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.

На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники

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