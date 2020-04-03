Коронавирус
REGNUMНа Среднем Урале продлят режим самоизоляции по коронавирусу
Екатеринбург, 3 апреля 2020, 17:33 — REGNUM В Свердловской области продлял режим самоизоляции, введённый для борьбы с COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Что касается ограничительных мер: мы их продлим до 20 апреля», — уточнил Креков.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 12:56, Ашберн
Политика
Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать
Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
Происшествия
Суд в Москве арестовал генерала МВД по делу о превышении полномочий
Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя главы следственного департамента МВД генерала Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
Общество
В России за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России.
Шоу-бизнес
Родные и поклонники поздравляют с днем рождения Анастасию Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения. В Instagram ее поздравила дочь Анна.
Политика
Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Здоровье
На Кубани медики попросили продлить карантин
В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
Политика
После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку
Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Армия и оружие
«Нептун» в Чёрном море. Украина заявила об успешных испытаниях крылатых ракет
В акватории Черного моря состоялись успешные испытания крылатых ракет «Нептун» украинского производства.
Общество
Путин подписал закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, подписал закон, разрешающий дистанционную продажу рецептурных лекарств на период ЧС и эпидемий.
Общество
Россиян начали штрафовать по новому закону за нарушение самоизоляции
В регионах России начали штрафовать по новому закону за нарушение режима самоизоляции.
Игры
В GOG началась раздача Symmetry
Общество
Собянин выступил против идеи выплат из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Общество
Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа
Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Экономика
В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса
Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
Армия и оружие
Российских военных врачей направят в самые сложные районы Сербии
Врачи, эпидемиологи и вирусологи Вооруженных сил России будут направлены в населенные пункты Сербии, где сложилась самая тяжелая эпидемиологическая ситуация.
Экономика
Елена Батурина вновь стала богатейшей женщиной России по версии Forbes
Москва, 3 апреля 2020, 15:42 — REGNUM Президент компании Inteco Management, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина возглавила список богатейших женщин России по версии журнала Forbes.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика
В Минэке рассказали о ключевых задачах антикризисных мер в России
Антикризисные действия правительства России в первую очередь сосредоточены на сохранении рабочих мест и поддержке пострадавших отраслей экономики.
Происшествия
В Чувашии возбуждено уголовное дело против заболевшей коронавирусом
«У фигурантки официально зафиксировано заражение коронавирусом, ей инкриминируется нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое могло повлечь по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»,— отметили в ведомстве.
Политика
Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии
На прошлой неделе в поддержку "коронабондов" выступил президент Франции Макрон, а во время последнего саммита лидеров Евросоюза французский лидер устроил настоящую перепалку (по системе видеосвязи, ибо саммит проходил виртуально), разругавшись с лидерами более зажиточных стран Европы как раз из-за вопроса взятия совместных долгов на борьбу с кризисом.
Футбол
Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд
Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
В США установлен рекорд по безработице
За прошедшую неделю в США подано 6 648 000 заявок на пособие по безработице, что является рекордом для страны.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
Кому разрешат работать в Самарской области во время карантина
Появилась информация, что правительство Самарской области в настоящее время готовит новое постановление о режиме повышенной готовности в регионе из-за коронавируса, сообщает портал 63.RU.
Политика
Путин дал губернаторам особые полномочия
Президент Владимир Путин предоставит главам регионов полномочия принимать решения по введению особых режимов на своих территориях в зависимости от объективной ситуации на местах.
Общество
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России
Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.