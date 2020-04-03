Екатеринбург, 3 апреля 2020, 17:33 — REGNUM В Свердловской области продлял режим самоизоляции, введённый для борьбы с COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Что касается ограничительных мер: мы их продлим до 20 апреля», — уточнил Креков.

На Среднем Урале продлят режим самоизоляции по коронавирусу

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