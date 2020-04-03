Коронавирус
REGNUMНа Среднем Урале продлят режим самоизоляции по коронавирусу
Екатеринбург, 3 апреля 2020, 17:33 — REGNUM В Свердловской области продлял режим самоизоляции, введённый для борьбы с COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Что касается ограничительных мер: мы их продлим до 20 апреля», — уточнил Креков.
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Опубликован указ о продлении до 20 апреля особого режима в Свердловской области
Областная газета10:53
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Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
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