Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаНа Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки

Ограничительные меры в Свердловской области продлили еще на неделю - до 27 июля. При этом введены небольшие послабления. В частности, как написал губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram, разрешены репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях.
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Куйвашев продлил ограничительные меры, введенные из-за Covid-19

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