Коронавирус
REGNUMНа Среднем Урале выявили ещё 215 носителей коронавируса
Екатеринбург, 30 июля 2020, 10:46 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
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