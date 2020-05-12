Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Свердловской области выявили коронавирус еще у 211 человек

Еще 211 пациентов с новым коронавирусом появилось в Свердловской области за минувшие сутки. Об этом заявили в оперативном штабе региона 12 мая в официальном сообщении. Традиционно больше всего зараженных — в Екатеринбурге, там зафиксировано 147 случаев.
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В Свердловской области за сутки подтверждено 211 случаев заражения коронавирусом

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В Свердловской области от коронавируса вылечились еще 99 человек

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В Свердловской области за сутки подтвердили 211 случаев заражения коронавирусом

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Коронавирус на Среднем Урале: статистика по городам

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Карта заражения COVID-19 в Свердловской области снова расширилась: обновленный список городов

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В Свердловской области обновили карту распространения коронавируса

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В Екатеринбурге от коронавируса вылечились еще 99 человек

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В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
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Политика

Путин провел встречу с главой «Роснефти»

Москва, 12 мая 2020, 14:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
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Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
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Общество

Путин пообещал крупные выплаты малообеспеченным семьям с детьми

Меру поддержки окажут каждому ребенку в возрасте от 3 до 7 лет Малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет с 1 июня смогут претендовать на крупные выплаты, заявил президент России Владимир Путин.
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Портативная колонка Sony Extra Bass SRS-XB23 адресована любителям активного отдыха

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ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
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Общество

В России за сутки выявили 10899 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 10899 пациентов с коронавирусом.
Парламентская газета 03:37
Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
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Комсомольская правда вчера в 07:13
Общество

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
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Здоровье

На Кубани выявлено 99 новых случаев коронавируса

Ранее «КИ» писали, что в минувшую субботу на Кубани выявили 98 новых случаев заражения COVID-19.
Краснодарские известия 10 мая в 04:45
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
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Футбол

Президент Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА

Как сообщает источник, его деятельность расследует ФИФА и УЕФА.Сообщается, в 2017 году УАФ перевели 4,5 миллионов евро, которые предназначались для строительства академии.
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Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
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Общество

После обращения Путина рухнул сайт госуслуг

После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
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Общество

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Двумя днями раньше в Засвияжском районе нашли поддельную двухтысячную купюру.
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Общество

В Минпросвещения рассказали о новых требованиях к проведению ЕГЭ

Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях пандемии коронавируса.
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Политика

Стратегия нацбезопасности Польши определила Россию как основную угрозу

Власти Польши приняли новую стратегию национальной безопасности страны. Об этом во вторник, 12 мая, пишет «РИА Новости».
Известия 06:32
Происшествия

Организатору сгоревшего хосписа в Красногорске предъявили обвинение

Известия 05:35
Наука

Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2

Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.
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Звезды «Назад в будущее» поучаствовали в большой онлайн-конференции

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Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России

Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
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Авто

В Калининграде начали собирать BMW X6 нового поколения

С конвейера калининградского завода «Автотор» сошли первые кроссоверы BMW X6 третьего поколения (G06).
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Общество

Турпоездки внутри страны предлагают разрешить с 1 июня

Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
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Общество

В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия

Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу.
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Фигурное катание

Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе

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Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
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Происшествия

В Омске произошла утечка нефтепродуктов на реке Иртыш

Нефтепродукты попали в Иртыш в Омске в результате опрокидывания судна, группа спасателей ликвидирует последствия, сообщили РИА Новости во вторник в аварийно-спасательном отряде "Днепр".
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Авто

Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу

На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
Picsnews.net вчера в 04:05
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