Коронавирус
ИА Красная ВеснаВ Свердловской области выявили коронавирус еще у 211 человек
Еще 211 пациентов с новым коронавирусом появилось в Свердловской области за минувшие сутки. Об этом заявили в оперативном штабе региона 12 мая в официальном сообщении. Традиционно больше всего зараженных — в Екатеринбурге, там зафиксировано 147 случаев.
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Карта заражения COVID-19 в Свердловской области снова расширилась: обновленный список городов
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Москва, 12 мая 2020, 14:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
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Происшествия
Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах
Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
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Общество
Путин пообещал крупные выплаты малообеспеченным семьям с детьми
Меру поддержки окажут каждому ребенку в возрасте от 3 до 7 лет Малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет с 1 июня смогут претендовать на крупные выплаты, заявил президент России Владимир Путин.
АМИТЕЛ вчера в 11:33
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Портативная колонка Sony Extra Bass SRS-XB23 адресована любителям активного отдыха
Новинка адресована любителям активного отдыха.
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Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
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Общество
В России за сутки выявили 10899 случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 10899 пациентов с коронавирусом.
Парламентская газета 03:37
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Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
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«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого
Комсомольская правда вчера в 07:13
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Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
Здоровье
На Кубани выявлено 99 новых случаев коронавируса
Ранее «КИ» писали, что в минувшую субботу на Кубани выявили 98 новых случаев заражения COVID-19.
Краснодарские известия 10 мая в 04:45
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Футбол
Президент Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА
Как сообщает источник, его деятельность расследует ФИФА и УЕФА.Сообщается, в 2017 году УАФ перевели 4,5 миллионов евро, которые предназначались для строительства академии.
Vprognoze.ru 02:52
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Общество
В Ульяновске обнаружили фальшивую монету и купюру
Двумя днями раньше в Засвияжском районе нашли поддельную двухтысячную купюру.
Первый ульяновский портал 04:36
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Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях пандемии коронавируса.
НТВ 10 мая в 05:48
Политика
Стратегия нацбезопасности Польши определила Россию как основную угрозу
Власти Польши приняли новую стратегию национальной безопасности страны. Об этом во вторник, 12 мая, пишет «РИА Новости».
Известия 06:32
Наука
Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2
Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.
РИА Новости 06:15
Кино
Звезды «Назад в будущее» поучаствовали в большой онлайн-конференции
Экономика сегодня 05:54
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России
Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
Авто
В Калининграде начали собирать BMW X6 нового поколения
С конвейера калининградского завода «Автотор» сошли первые кроссоверы BMW X6 третьего поколения (G06).
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Общество
Турпоездки внутри страны предлагают разрешить с 1 июня
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Российская газета 06:53
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В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия
Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу.
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Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
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Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
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Происшествия
В Омске произошла утечка нефтепродуктов на реке Иртыш
Нефтепродукты попали в Иртыш в Омске в результате опрокидывания судна, группа спасателей ликвидирует последствия, сообщили РИА Новости во вторник в аварийно-спасательном отряде "Днепр".
РИА Новости 06:53
Авто
Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу
На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
Picsnews.net вчера в 04:05