Еще 211 пациентов с новым коронавирусом появилось в Свердловской области за минувшие сутки. Об этом заявили в оперативном штабе региона 12 мая в официальном сообщении. Традиционно больше всего зараженных — в Екатеринбурге, там зафиксировано 147 случаев.

В Свердловской области выявили коронавирус еще у 211 человек

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