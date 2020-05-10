Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты

Задержан подозреваемый, который, предположительно, бросил гранату в компанию людей в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Отмечается, что в частном домовладении люди отмечали день рождения.
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Устроивший взрыв гранаты с 11 пострадавшими мужчина задержан на Ставрополье

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Пятнадцать человек пострадали при взрыве гранаты в частном домовладении на Ставрополье

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На Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты

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Пострадавшие при взрыве гранаты на Ставрополье отмечали день рождения

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Бросившего гранату в компанию отдыхающих на Старвополье привёл в ярость шум

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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
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В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

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Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5%

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Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон объяснил свое поражение в бою с Джастином Гэтжи, который состоялся в Джексонвилле 9 мая (10 мая мск).
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По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
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В Британии ввели новую шкалу коронавирусной опасности

Британские власти ввели пятибалльную шкалу коронавирусной опасности, этот уровень в стране начнет снижаться с четвертого до третьего благодаря карантину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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По данным СМИ, в акции приняли участие 10 тысяч немцев, при этом организаторы подавали заявление на 50 тысяч человек, но мэрия урезала протестную явку.
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