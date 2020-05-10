Задержан подозреваемый, который, предположительно, бросил гранату в компанию людей в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Отмечается, что в частном домовладении люди отмечали день рождения.

На Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты

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