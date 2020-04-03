Происшествия
REGNUMНа Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Установлено, что члены ячейки, помимо совершения терактов, также планировали нападения на сотрудников полиции. Силами спецподразделений ФСБ России в городе Нефтекумске один из них задержан, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
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Политика
Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Политика
Трамп отказал России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обсуждения с Россией и Саудовской Аравией цен на нефть он не обещал пойти на уступки в виде сокращения добычи.
Происшествия
Две пациентки с коронавирусом скончались в Республике Коми
В Республике Коми скончались две женщины, зараженные коронавирусом. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает официальный портал субъекта.
Шоу-бизнес
Александр Жулин в третий раз стал отцом
Тренер Александр Жулин сообщил, что в третий раз стал отцом.
Общество
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Политика
Три российских губернатора подали в отставку после выступления Путина
Во вторник, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Экономика
ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В нерабочие дни, объявленные до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, должникам придется исполнять свои обязательства в срок, следует из сообщения Центрального банка.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Общество
Артур Парфенчиков продлил режим самоизоляции в Карелии до 15 апреля
Сегодня в своем обращении к жителям Карелии глава региона сообщил, что меры по всеобщей самоизоляции в республике будут продлены до 15 апреля.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
Число умерших от коронавируса в Испании приближается к 11 тысячам человек, только за минувшие сутки скончались 932 пациента, выявлено 117 710 случаев заболевания, сообщает минздрав страны.
Политика
Песков: Кремль разберется в пожертвованиях на борьбу с коронавирусом
Москва, 3 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Администрация президента России изучит ситуацию с пожертвованиями на борьбу с коронавирусом, которые собирают главы регионов, заявил 3 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Игры
Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII
Square Enix опубликовала финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII, в котором авторы мельком показали несколько сюжетных поворотов и сцен всей игры.
Общество
Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней
Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Экономика
Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России
Руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, во время онлайн-конференции рассказала, как режим нерабочих дней скажется на экономике страны.
Наука
Ученые бросили «Ментос» в колу на вершине горы Пайкс-Пик
С увеличением высоты подъема количество выделяющейся пены увеличивалось, каждые 300 метров ученые термостатировали бутылку колы до определенной температуры для более точного проведения эксперимента.
Общество
В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом
В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Авто
Редкий Мустанг простоял в гараже почти 40 лет. Теперь его продают
Очень редкая модификация Мустанга простояла в гараже без движения 39 лет.
Общество
В Москве создали базу с фото заразившихся коронавирусом
Фотографии всех заразившихся коронавирусом в Москве вносятся в специальную базу для мониторинга их передвижения во время самоизоляции, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Общество
В Омской области особый режим самоизоляции продлили до 12 апреля
Особый режим самоизоляции в Омской области продлится до 12 апреля включительно.
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Политика
В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Здоровье
ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту
Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
Политика
В Кремле анонсировали очередное обращение Путина к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин 2 апреля после 16:00 выступит с новым обращением к гражданам.
Экономика
Центробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами
Россияне должны осознано использовать право на кредитные каникулы.
Путешествия
В Турции назвали сроки начала туристического сезона
Здоровье
Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса
«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.