Установлено, что члены ячейки, помимо совершения терактов, также планировали нападения на сотрудников полиции. Силами спецподразделений ФСБ России в городе Нефтекумске один из них задержан, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

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