Происшествия

REGNUMREGNUMНа Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Установлено, что члены ячейки, помимо совершения терактов, также планировали нападения на сотрудников полиции. Силами спецподразделений ФСБ России в городе Нефтекумске один из них задержан, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
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ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО

РБК06:05

ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье и в ХМАО

ТАСС05:30

ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье и в Югре

РИА Новости05:58

ФСБ сорвала два теракта в России

Lenta.ru05:58

На Ставрополье выявили планировавшую теракты ячейку ИГ

Интерфакс05:39

ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

Известия05:59

ФСБ и МВД предотвратили теракт в торговом центре в ХМАО

Интерфакс - Россия05:28
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:18, Ашберн
Политика

Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 06:58
Политика

Трамп отказал России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обсуждения с Россией и Саудовской Аравией цен на нефть он не обещал пойти на уступки в виде сокращения добычи.
Профиль 03:20
Происшествия

Две пациентки с коронавирусом скончались в Республике Коми

В Республике Коми скончались две женщины, зараженные коронавирусом. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает официальный портал субъекта.
Известия 06:51
Шоу-бизнес

Александр Жулин в третий раз стал отцом

Тренер Александр Жулин сообщил, что в третий раз стал отцом.
Sports.ru 06:42
Общество

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Бухгалтерия.ру 04:44
Политика

Три российских губернатора подали в отставку после выступления Путина

Во вторник, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:22
Экономика

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В нерабочие дни, объявленные до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, должникам придется исполнять свои обязательства в срок, следует из сообщения Центрального банка.
РБК 07:17
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

Артур Парфенчиков продлил режим самоизоляции в Карелии до 15 апреля

Сегодня в своем обращении к жителям Карелии глава региона сообщил, что меры по всеобщей самоизоляции в республике будут продлены до 15 апреля.
Невские Новости 06:30
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

Число умерших от коронавируса в Испании приближается к 11 тысячам человек, только за минувшие сутки скончались 932 пациента, выявлено 117 710 случаев заболевания, сообщает минздрав страны.
РИА Новости 05:58
Политика

Песков: Кремль разберется в пожертвованиях на борьбу с коронавирусом

Москва, 3 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Администрация президента России изучит ситуацию с пожертвованиями на борьбу с коронавирусом, которые собирают главы регионов, заявил 3 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
REGNUM 06:18
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Игры

Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII

Square Enix опубликовала финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII, в котором авторы мельком показали несколько сюжетных поворотов и сцен всей игры.
Игромания.ру 02:38
Общество

Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
ГТРК Самара вчера в 14:40
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Экономика

Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России

Руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, во время онлайн-конференции рассказала, как режим нерабочих дней скажется на экономике страны.
Известия 07:50
Наука

Ученые бросили «Ментос» в колу на вершине горы Пайкс-Пик

С увеличением высоты подъема количество выделяющейся пены увеличивалось, каждые 300 метров ученые термостатировали бутылку колы до определенной температуры для более точного проведения эксперимента.
N+1 03:31
Общество

В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом

В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Ведомости 07:48
Авто

Редкий Мустанг простоял в гараже почти 40 лет. Теперь его продают

Очень редкая модификация Мустанга простояла в гараже без движения 39 лет.
Журнал Авто.ру 05:54
Общество

В Москве создали базу с фото заразившихся коронавирусом

Фотографии всех заразившихся коронавирусом в Москве вносятся в специальную базу для мониторинга их передвижения во время самоизоляции, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости 07:03
Общество

В Омской области особый режим самоизоляции продлили до 12 апреля

Особый режим самоизоляции в Омской области продлится до 12 апреля включительно.
НГС55 06:18
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Здоровье

ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
РИА Новости вчера в 21:48
Политика

В Кремле анонсировали очередное обращение Путина к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин 2 апреля после 16:00 выступит с новым обращением к гражданам.
Газета.Ru вчера в 07:18
Экономика

Центробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами

Россияне должны осознано использовать право на кредитные каникулы.
Известия 07:41
Путешествия

В Турции назвали сроки начала туристического сезона

Московский Комсомолец вчера в 05:36
Здоровье

Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Краснодарские известия 04:48
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