Происшествия

REGNUMREGNUMНа Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Установлено, что члены ячейки, помимо совершения терактов, также планировали нападения на сотрудников полиции. Силами спецподразделений ФСБ России в городе Нефтекумске один из них задержан, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
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ФСБ предотвратила теракты и нападения на полицейских на Ставрополье

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)05:45

ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье и в Югре

РИА Новости05:58

ФСБ обезвредила ячейку ИГИЛ* в Ставропольском крае

Своё ТВ05:48

ФСБ пресекла попытку теракта в Югре

Новости Югры06:28

На Ставрополье выявили планировавшую теракты ячейку ИГ

Интерфакс05:39

ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье и в ХМАО

ТАСС05:30

ФСБ и МВД пресекли теракт в торговом центре в ХМАО

Интерфакс - Россия05:28
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Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Авто

В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»

В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году.
Дни24 вчера в 03:19
Хоккей

Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с «Чикаго»

Чемпионат вчера в 13:21
Политика

Песков назвал беспрецедентной ситуацию в экономике

Кремль ознакомлен даже с самыми пессимистичными прогнозами развития экономики России, обстановка не простая, но правительство ежечасно мониторит ситуацию.
ФАН 06:29
Общество

Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат

В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Общественное телевидение Приморья 06:24
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Политика

Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней

"Пока угроза распространения вируса и начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета 06:27
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК вчера в 10:43
Общество

В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами

Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
РБК 05:19
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Политика

Путин дал поручения правительству по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин дал несколько поручений правительству по борьбе с коронавирусом.
Ореанда-Новости 04:13
Общество

17 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Новая Кубань 03:40
Шоу-бизнес

Виктория Боня разнесла Алену Шишкову за неестественную внешность

Боня заверила своих подписчиков, что не планирует обращаться к пластическим хирургам, поскольку абсолютно довольна своей внешностью, несмотря на приличный возраст.
Bimru.ru вчера в 13:15
Происшествия

У врача обсервации в Бузулуке выявили коронавирус

Вторичный анализ на коронавирус у врача бузулукской обсервации в Оренбуржье выявил наличие заболевания, у нее нет клинических проявлений, она является носителем, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.
РИА Новости 04:53
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 32 российских регионах

В оперативном штабе по борьбе с распространением нового типа коронавируса сообщили, что за последние сутки в России выявили 601 случай заболевания COVID-19 в 32 регионах страны.
РИА Новости 05:13
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Моя Москва.онлайн 02:48
Общество

Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса

Газета.Ru 06:03
Происшествия

ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области

В Челябинске заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову задержали за получение миллионной взятки.
Российская газета 05:11
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Футбол

Чанов: «Ни один голкипер в ЦСКА не имел шанса сдвинуть Акинфеева»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о голкипере "армейцев" Игоре Акинфееве:Только если поначалу, в самом первом сезоне его мог кто-то сдвинуть.
Soccer.ru 06:29
Общество

Испания обогнала Италию по количеству зараженных коронавирусом

В Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав королевства.
Газета.Ru 05:56
Футбол

В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России

RT на русском 06:00
Общество

В Подмосковье ввели штрафы для нарушителей режима изоляции

В Московской области вслед за Москвой ввели штрафы в размере до четырех тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса.
Lenta.ru 05:22
Происшествия

СК возбудил дело против двух генералов МВД

Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Эхо Москвы вчера в 20:13
Авто

В России отзывают более 800 автомобилей Audi TT

Rambler News Service 04:13
Политика

ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов

ЦИК отложил проведение выборов и референдумов, назначенных на период с 5 апреля по 21 июня этого года в ряде регионов, следует из постановления, принятого на заседании Центризбиркома в пятницу.
РИА Новости 05:58
Общество

Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина еще на одну неделю – до 12 апреля.
Коммерсантъ Краснодар 02:43
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
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