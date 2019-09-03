Происшествия
РИА НовостиВ Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ, два летчика катапультировались, сообщили в Минобороны.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставрополье. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.ТАСС08:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
Политика
Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие
На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Музыка
Ляшко опубликовал старое видео в трусах с песней «Третье сентября»
В ролике, который, на самом деле, был снят еще год назад, политик предстает в домашнем: на диване, в трусах в цветочек, гладит собаку и поет.
Московский Комсомолец 05:43
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 07:59
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском вчера в 14:04
Гаджеты
AI-Benchmark: Honor 20S лидирует в списке самых быстрых смартфонов
Устройство успело возглавить рейтинг самых быстрых смартфонов на базе однокристальной системы Kirin 810.
Goroday.ru 06:24
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Известия 08:01
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
Антон Алиханов сообщил в ФСБ о попытке дать ему взятку в 2 млн евро
Главу Калининградской области безуспешно пытались подкупить за 2 млн евро Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, речь идет о событии, которое произошло около года назад.
Калининград 24 05:41
Происшествия
Женщину госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно увезли в больницу после того, как она провела ночь со свои партнером в гостинице на Бакунинской улице, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 02:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Происшествия
На Урале силовики пресекли теракт, который планировали подростки
В Свердловской области силовики пресекли теракт и массовое убийство детей и педагогов.
ФедералПресс 07:44
Финансы
Экономисты ждут от ЦБ снижения ставки до минимума с 2014 года
Почему ЦБ стоит подождать со снижением ставки Хотя инфляция и инфляционные ожидания однозначно указывают на возможность снижения ставки, есть ряд аргументов против такого решения, указывает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров (прогнозирует сохранение ставки на уровне 7,25% в сентябре).
РБК вчера в 16:52
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание журналиста Азара
Столичный уполномоченный по правам детей Евгений Бунимович обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара, из-за чего его двухлетняя дочь осталась одна в незапертой квартире.
Московский Комсомолец 05:52
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Peterburg2.ru 05:43
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассталась с мужем
Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.
Говорит Москва вчера в 05:56
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Москве 7 и 8 сентября
В Москве введут временный запрет на продажу алкоголя и безалкогольной продукции в стеклянной таре на время празднования Дня города 7 и 8 сентября вблизи мест массовых гуляний.
Известия 05:33
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Армия и оружие
В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ
Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.
REGNUM 03:00
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Политика
Зеленский оценил потерю неприкосновенности у депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отмену депутатской неприкосновенности и сообщил, что теперь в стране не будет «касты неприкосновенных».
РБК 07:56
Общество
В России запустили онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис по выдаче информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщают «Известия».
RT на русском 05:23
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Политика
Правительство РФ решило создать в Ялте игорную зону
Источник в одном из ведомств финансово-экономического блока правительства сообщил "Интерфаксу", что кабмин подготовил и направил на согласование проект распоряжения о создании игорной зоны в Крыму.
Московский Комсомолец 07:25
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Технологии
В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов
В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов Специалисты «Сколково» предлагают регулировать «цифровой след» граждан.
Русский дедлайн 03:43
Происшествия
Американский подросток застрелил пятерых членов своей семьи
Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт в США застрелил пятерых членов своей семьи, выбросил пистолет и вызвал полицию.
Известия 07:54