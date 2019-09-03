Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставрополье. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

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