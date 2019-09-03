Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ

В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ, два летчика катапультировались, сообщили в Минобороны.
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Штурмовик Су-25УБ разбился на Северном Кавказе

Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставрополье. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.
ТАСС08:10

Подробнее о событии

На Ставрополье потерпел крушение штурмовик Су-25УБ

Сайт Ставрополя 1777.ru08:14

Хронология аварий и катастроф самолетов Су-25 Минобороны России

ТАСС08:10

Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение на Ставрополье

RT на русском08:03

В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25

РБК08:01

Су-25 разбился на Северном Кавказе

Коммерсантъ07:58

В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ

РИА Новости07:57

Штурмовик Су-25УБ разбился на Ставрополье

Newstracker.ru08:12
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Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Политика

Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие

На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Музыка

Ляшко опубликовал старое видео в трусах с песней «Третье сентября»

В ролике, который, на самом деле, был снят еще год назад, политик предстает в домашнем: на диване, в трусах в цветочек, гладит собаку и поет.
Московский Комсомолец 05:43
Политика

Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 07:59
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

RT на русском вчера в 14:04
Гаджеты

AI-Benchmark: Honor 20S лидирует в списке самых быстрых смартфонов

Устройство успело возглавить рейтинг самых быстрых смартфонов на базе однокристальной системы Kirin 810.
Goroday.ru 06:24
Театры

Умер худрук театра «Студия-69» Георгий Червинский

News.ru 04:42
Политика

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Известия 08:01
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия

Антон Алиханов сообщил в ФСБ о попытке дать ему взятку в 2 млн евро

Главу Калининградской области безуспешно пытались подкупить за 2 млн евро Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, речь идет о событии, которое произошло около года назад.
Калининград 24 05:41
Происшествия

Женщину госпитализировали после секса в московской гостинице

В Москве 39-летнюю женщину экстренно увезли в больницу после того, как она провела ночь со свои партнером в гостинице на Бакунинской улице, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 02:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Происшествия

На Урале силовики пресекли теракт, который планировали подростки

В Свердловской области силовики пресекли теракт и массовое убийство детей и педагогов.
ФедералПресс 07:44
Финансы

Экономисты ждут от ЦБ снижения ставки до минимума с 2014 года

Почему ЦБ стоит подождать со снижением ставки Хотя инфляция и инфляционные ожидания однозначно указывают на возможность снижения ставки, есть ряд аргументов против такого решения, указывает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров (прогнозирует сохранение ставки на уровне 7,25% в сентябре).
РБК вчера в 16:52
Происшествия

Прокуратуру попросили проверить задержание журналиста Азара

Столичный уполномоченный по правам детей Евгений Бунимович обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара, из-за чего его двухлетняя дочь осталась одна в незапертой квартире.
Московский Комсомолец 05:52
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на яхте в Калифорнии

Известия 02:36
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Peterburg2.ru 05:43
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассталась с мужем

Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.
Говорит Москва вчера в 05:56
Общество

Продажу алкоголя ограничат в Москве 7 и 8 сентября

В Москве введут временный запрет на продажу алкоголя и безалкогольной продукции в стеклянной таре на время празднования Дня города 7 и 8 сентября вблизи мест массовых гуляний.
Известия 05:33
Политика

На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Армия и оружие

В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ

Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.
REGNUM 03:00
Авто

Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона

По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Политика

Зеленский оценил потерю неприкосновенности у депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отмену депутатской неприкосновенности и сообщил, что теперь в стране не будет «касты неприкосновенных».
РБК 07:56
Общество

В России запустили онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН

Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис по выдаче информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщают «Известия».
RT на русском 05:23
Происшествия

В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином

Российская газета 06:44
Политика

Правительство РФ решило создать в Ялте игорную зону

Источник в одном из ведомств финансово-экономического блока правительства сообщил "Интерфаксу", что кабмин подготовил и направил на согласование проект распоряжения о создании игорной зоны в Крыму.
Московский Комсомолец 07:25
Происшествия

Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла

19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Технологии

В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов

В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов Специалисты «Сколково» предлагают регулировать «цифровой след» граждан.
Русский дедлайн 03:43
Происшествия

Американский подросток застрелил пятерых членов своей семьи

Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт в США застрелил пятерых членов своей семьи, выбросил пистолет и вызвал полицию.
Известия 07:54
Главное