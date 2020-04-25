Коронавирус

DP.RUDP.RUПервый медик умер от коронавируса на Ставрополье

В Ставропольском крае скончался от коронавируса медик, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Погибший оказывал помощь пациентам с COVID-19. Это первый случай смерти медработника от новой вирусной инфекции в регионе.
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На Ставрополье от коронавируса скончался медработник

Ставропольская правда05:19

На Ставрополье от коронавируса скончался медицинский работник

Блокнот Ставрополь04:41

На Ставрополье скончался работавший с больными с коронавирусом медработник

Победа 2604:09

На Ставрополье от коронавируса умер медик, лечивший больных с COVID-19

Newstracker.ru04:07

Медработник с коронавирусом умер на Ставрополье

Своё ТВ03:59

На Ставрополье умер медик, работавший с зараженными коронавирусом

ТАСС03:55

На Ставрополье скончался первый медик с COVID-19

Интерфакс04:50
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Общество

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