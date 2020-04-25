Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНа Ставрополье умер врач, работавший с зараженными коронавирусом

В Ставропольском крае скончался медик, оказывавший помощь пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
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На Ставрополье умер медик, работавший с зараженными коронавирусом

РИА Новости04:31

На Ставрополье скончался работавший с больными с коронавирусом медработник

Победа 2604:09

На Ставрополье от коронавируса умер врач, лечивший зараженных

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)04:40

Первая смерть медработника от коронавируса зафиксирована в Ставропольском крае

Регион online04:00

Медработник с коронавирусом умер на Ставрополье

Своё ТВ03:59

На Ставрополье умер медик, работавший с зараженными коронавирусом

ТАСС03:55

На Ставрополье от коронавируса умер медик, лечивший больных с COVID-19

Newstracker.ru04:07
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
1,5K
Здоровье

Итальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса

Ученые из Италии Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, которая сильнее всех в стране пострадала от эпидемии.
РИА Новости 00:41
428
Общество

Лукашенко подписал указ об учебном дне в школах 1 мая

Стало известно, в частности, что президентом страны в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы, 2 мая, на пятницу, 1 мая.
Российская газета вчера в 09:33
Общество

Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США

Известия вчера в 21:53
2
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
1,4K
Общество

ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств

Общероссийский народный фронт обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить принятие нормативных документов, которые регулируют правила продажи лекарств через интернет и порядок их доставки потребителю.
РБК 02:00
5
Происшествия

Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео

Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское".
РИА Новости 05:11
18
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Здоровье

Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru 23 апреля в 03:21
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Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Российская газета вчера в 09:45
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Политика

Конституционный суд Молдавии приостановил получение кредита от России

Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона, который предусматривает получение страной кредита от России в размере €200 млн.
Известия 23 апреля в 13:18
373
Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru вчера в 09:37
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
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Общество

21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом

Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18
4
Происшествия

МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС вчера в 10:18
39
Общество

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости 23 апреля в 09:19
775
Кино

Названа стоимость одного слова Тома Круза в кадре

Портал CinemaBlend сообщил, что одно слово американского актера Тома Круза оценивается в 7 тысяч долларов.
Рамблер 23 апреля в 14:25
Экономика

Названа средняя зарплата в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе составила 88,9 тысячи рублей, что на 12,1 процента больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.
Российская газета 04:21
1,1K
Здоровье

В Симферополе клиническая больница превращена в обсерватор

Как рассказал на заседании регионального оперштаба глава Крыма Сергей Аксенов, до конца дня будут приняты решения по больницам в Саках и Красногвардейском районе.
Вести.Ru 04:17
Шоу-бизнес

Дана Борисова оголила грудь в прямом эфире Instagram

Телеведущая Дана Борисова во время прямого эфира в Instagram с экс-участницей «Дома 2» Олесей Малибу призналась, что готова сделать скидку из-за пандемии коронавируса своим потенциальным клиентам на эскорт-услуги и показала грудь.
ФАН 23 апреля в 17:43
3
Общество

Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ

В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 02:32
5,5K
Единоборства

Глава UFC назвал сроки следующего боя Хабиба Нурмагомедова

ИА Красная Весна 04:26
1
Общество

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз вчера в 14:13
1,5K
Общество

За сутки в Воронежской области коронавирусом заболели еще 22 человека

В Воронежской области за сутки выявили еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 03:02
69
Здоровье

Иван Белозерцев: «Пензенские больницы переполнены»

Губернатор Пензенской области провел прямой эфир в своем аккаунте во "Вконтакте", отвечая на вопросы по коронавирусу.
Stolica58.ru 04:08
3
Здоровье

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

Более чем у 50 работников Корбалихинского рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус. Об этом сообщается на сайте региона 25 апреля.
Известия 01:43
18
Гаджеты

1 мс и до 165 Гц: GIGABYTE представила игровой монитор G27Q

3DNews 03:33
Происшествия

В Челябинской области за сутки коронавирусом заболело 65 человек

Наибольших прирост случаев за последние сутки по-прежнему наблюдается в Златоусте. Там инфекция выявлена у 28 человек.
Южноуральская панорама 03:09
11
Общество

В Москве для организаций запустили сервис проверки пропусков персонала

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил онлайн-сервис по проверке цифровых пропусков персонала организаций, система работает на платформе Московского инновационного кластера, сообщает пресс-служба департамента.
РИА Новости вчера в 11:25
9
Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
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