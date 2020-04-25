Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНа Ставрополье умер врач, работавший с зараженными коронавирусом

В Ставропольском крае скончался медик, оказывавший помощь пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Читать в источнике
Комментировать323

Подробнее о событии

На Ставрополье от коронавируса скончался медработник

Ставропольская правда05:19

На Ставрополье скончался работавший с больными с коронавирусом медработник

Победа 2604:09

На Ставрополье от коронавируса умер медик, лечивший больных с COVID-19

Newstracker.ru04:07

Медработник с коронавирусом умер на Ставрополье

Своё ТВ03:59

На Ставрополье умер медик, работавший с зараженными коронавирусом

ТАСС03:55

На Ставрополье от коронавируса скончался медицинский работник

Блокнот Ставрополь04:41

На Ставрополье от коронавируса умер медработник, лечивший зараженных

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)04:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 06:46, Ашберн
Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Интерфакс 05:20
12
Здоровье

В России зафиксировано 5966 новых случаев инфицирования коронавирусом

Среди новых заболевших почти 49% не ощущали симптомов COVID-19. Также за сутки от инфекции погибло 66 пациентов.
Readovka.ru 06:28
Общество

Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34
21
Происшествия

В Брянской области скончались ещё двое пациентов с коронавирусом

Брянск, 25 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Брянской области за минувшие сутки.
REGNUM 06:20
10
Происшествия

Более 130 водителей задержали в Москве за нарушение карантина

Более 130 водителей задержали в Москве с начала апреля за нарушение карантина по коронавирусу.
Известия 05:56
13
Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
264
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
172
Происшествия

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК 05:49
Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
315
Здоровье

Больницу в Симферополе закрывают на карантин

Железнодорожную больницу Симферополя, где ранее лежал пациент с коронавирусом, закрывают на карантин.
Форпост Севастополь 03:15
7
Здоровье

В Татарстане растет число бессимптомных больных коронавирусом

В республике Татарстан растет число бессимптомных больных коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 05:08
1
Здоровье

Новые места заражения коронавирусом назвали в Смоленской области

За последние сутки в регионе обнаружили 17 новых случаев заболевания коронавирусом.
Smolnarod.ru 06:05
153
Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
1,1K
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Российская газета вчера в 09:45
259
Музыка

Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»

По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
175
Происшествия

По делу экс-депутата Думы Волчека задержали юриста — ликвидатора банков

Юрист проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, рассказал РБК источник в СКР.
РБК 06:21
Футбол

«Олимпиакосу» грозит понижение в классе из-за договорных матчей

Если факты нарушений будут доказаны, то Маринакис получит пожизненную дисквалификацию на деятельность в футболе, а "Олимпиакос" будет оштрафован на 3 миллиона евро и понижен в классе.
Soccer.ru 03:53
Общество

В Ленобласти за сутки коронавирус подтвердился у 43 человек

В Ленинградской области зафиксировано 43 случая заражения (всего 658), в Санкт-Петербурге — 215 (всего 2926).
Ivbg.ru 06:17
Политика

Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии

В ближайшие пять лет в Белоруссии, скорее всего, появится новая конституция.
Lenta.ru 06:00
6
Происшествия

В Петербурге провели еще более 9300 тестов на коронавирус

Санкт-Петербург, 25 апреля 2020, 10:10 — REGNUM За последние сутки в Петербурге обследование на наличие коронавирусной инфекции прошли еще 9335 человек.
REGNUM 03:10
366
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,5K
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
584
Общество

Сервис проверки цифровых пропусков сотрудников запустили в Москве

Для московских организаций запустили онлайн-сервис для проверки цифровых пропусков.
Вечерняя Москва 04:54
19
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
1,9K
Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Еще в апреле глава Банка России высказалась о бесполезности подобной раздачи денег.
Live24 вчера в 10:20
1,7K
Общество

Орешкин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире

Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
РИА Новости 05:25
10
Экономика

Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
1,4K
Общество

Переболевшая COVID-19 рассказала о днях в больнице

«Даже если болезнь протекает без осложнений, из медучреждения все равно быстро не выписаться», - отметила женщина, цитирует которую ngs55.ru.
Петербургский дневник 01:14
1
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
35
Здоровье

Иван Белозерцев: «Пензенские больницы переполнены»

Губернатор Пензенской области провел прямой эфир в своем аккаунте во "Вконтакте", отвечая на вопросы по коронавирусу.
Stolica58.ru 04:08
7
ещё по теме
Главное