В Ставропольском крае скончался медик, оказывавший помощь пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

На Ставрополье умер врач, работавший с зараженными коронавирусом

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