Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНа Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина с коронавирусом проходила лечение в одной из больниц нашего края. Врачи сделали для нее все, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но, по информации от руководства медучреждения, из-за семейных неурядиц женщина покончила с собой.
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Владимир Владимиров
Пожилая женщина с коронавирусом проходила лечение в одной из больниц нашего края. Женщина покончила с собой. Это произошло сегодня на территории больницы. Все обстоятельства этого инцидента сейчас выясняются. Ведется следствие. В лечебном учреждении также будет проведена служебная проверка.
— Владимир Владимиров, российский политикТАСС вчера в 17:08
с чего всё началось
Пожилая пациентка одной из больниц Ставропольского края покончила с собой во время подготовки к выписке после успешного прохождения лечения от новой коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram
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Общество

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Здоровье

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RT на русском вчера в 20:23
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Армия и оружие

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Экономика

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Общество

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Экономика

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Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

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Общество

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Общество

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Происшествия

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