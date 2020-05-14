с чего всё началось

Пожилая женщина с коронавирусом проходила лечение в одной из больниц нашего края. Женщина покончила с собой. Это произошло сегодня на территории больницы. Все обстоятельства этого инцидента сейчас выясняются. Ведется следствие. В лечебном учреждении также будет проведена служебная проверка.

Пожилая женщина с коронавирусом проходила лечение в одной из больниц нашего края. Врачи сделали для нее все, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но, по информации от руководства медучреждения, из-за семейных неурядиц женщина покончила с собой.

На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

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