Коронавирус
РИА НовостиНа Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина с коронавирусом проходила лечение в одной из больниц нашего края. Врачи сделали для нее все, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но, по информации от руководства медучреждения, из-за семейных неурядиц женщина покончила с собой.
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Пожилая женщина с коронавирусом проходила лечение в одной из больниц нашего края. Женщина покончила с собой. Это произошло сегодня на территории больницы. Все обстоятельства этого инцидента сейчас выясняются. Ведется следствие. В лечебном учреждении также будет проведена служебная проверка.
— Владимир Владимиров, российский политикТАСС вчера в 17:08
с чего всё началось
Пожилая пациентка одной из больниц Ставропольского края покончила с собой во время подготовки к выписке после успешного прохождения лечения от новой коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.Газета.Ruвчера в 17:14
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Пожилая ставропольчанка излечилась от коронавируса и покончила с собой
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