Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2

Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2, пропавшего в августе этого года, сообщили журналистам в МЧС по Красноярскому краю.
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Пропавший в августе вертолет Ми-2 обнаружили на севере Красноярского края

ТАСС04:25

«Рухнул и сгорел»: пропавший в августе вертолет нашли местные на севере Красноярского края

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В 50 км от Дудинки нашли пропавший месяц назад вертолет

Newslab.ru04:25

На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2

РИА Новости05:01

На Таймыре обнаружили тела двух погибших с пропавшего вертолета

РЕН ТВ04:49

Около Дудинки нашли обгоревший частный вертолет

7 канал Красноярск05:10

Крушение Ми-2: найдены тела и сгоревшие обломки

Вести.Ru04:59
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Как считает профессор Университета Хиросимы Масаюки Симада, руководивший исследованием, в современном животноводстве действительно существует необходимость планировать рождение конкретного пола животных, к примеру, только коров или только быков.
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Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
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Российский боец Хабиб Нурмагомедова снова выпрыгнул из клетки. Случилось это после победного боя с Дастином Порье.
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Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве

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Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
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Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге с американскими флагами в руках собрались в воскресенье перед зданием генконсульства США в центре города.
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Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
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В Ингушетии избрали нового главу региона

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