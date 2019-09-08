с чего всё началось

Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2. Об этом сообщает региональное МЧС, передает РИА "Новости". Отмечается, что вертолет пропал в августе, когда он совершал перелет из поселка Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа в Дудинку.

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