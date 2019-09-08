Происшествия

Газета.RuГазета.RuНа Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2

Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2. Об этом сообщает региональное МЧС, передает РИА "Новости". Отмечается, что вертолет пропал в августе, когда он совершал перелет из поселка Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа в Дудинку.
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с чего всё началось
Следственный комитет начал проверку в связи с обнаружением в районе города Дудинки вертолета Ми-2, пропавшего в августе, говорится в сообщении
 Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.
РБК07:05

Подробнее о событии

Для опознания погибших после крушения Ми-2 на Таймыре проведут генетические экспертизы

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КП - Красноярск10:05

Около Дудинки нашли обгоревший частный вертолет

7 канал Красноярск05:10
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Импорт из США в Китай сократился на 22,5%

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МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
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«Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
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Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
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Демонстранты в Гонконге попросили помощи у США

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Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s

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Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
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Lenta.ru вчера в 10:54
Политика

ЦИК признал выборы президента в Абхазии состоявшимися

В ЦИК сообщили, что выборы президента в Абхазии признаны состоявшимися, явка превысила 25%, пишет ТАСС.
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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Интернет

Telegram выложил в открытый доступ масштабный блокчейн-проект. В него вложили $1,7 млрд

Инвесторы вложили в проект $1,7 млрд. При этом команда разработчиков должна запустить блокчейн-сеть до 31 октября 2019 года.
Секрет фирмы 09:54
Политика

Трамп отменил переговоры с талибами из-за теракта в Кабуле

Pravda.Ru 03:45
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Сергей Семак: «Осорио сыграл хорошо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче.
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Футбол

Голкипер Нойер: завершу карьеру, когда больше буду не нужен

REGNUM 08:43
Политика

Гахария стал новым премьером Грузии

Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
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На выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти

Ведомости 06:22
Политика

Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

REGNUM вчера в 18:45
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Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
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Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Футбол

Ветераны «Спартака» не смогли обыграть команду из Красноармейска

Ветераны «Спартака» сыграли вничью (3:3) в товарищеском матче с командой ветеранов Красноармейска, сообщает официальный Instagram красно-белых.
Спорт-Экспресс 10:14
Происшествия

В Курганской области пожилой мужчина умер на избирательном участке

90-летний мужчина умер на избирательном участке в Курганской области. Трагедия произошла 8 сентября в селе Луговском, пишет «Область 45».
REGNUM 04:25
Политика

ЛДПР стала лидером на выборах в думу Хабаровского края

После обработки 15,68% протоколов УИК на выборах в законодательную думу Хабаровского края лидирует ЛДПР с 55,89% голосов.
РБК 10:26
Политика

Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Политика

Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23%

Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.
Москва 24 02:33
Футбол

«Бернли» может отменить арендное соглашение по Дринкуотеру из-за драки

Есть вероятность, что руководство "Бернли" откажется от арендной сделки по игроку и вернет хавбека обратно в "Челси".
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Общество

Мексиканские наркокартели устроили войну из-за ведущих в США тоннелей

Банды наркоторговцев в Мексике соперничают за тоннели, ведущие через границу на территорию Соединенных Штатов — раньше они принадлежали картелю «Синалоа» наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо (Коротышка).
Lenta.ru 09:37
Происшествия

На объекте Роскосмоса задержали 14 человек

В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Политика

Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков

Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
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Единоборства

Путин обратился к участникам чемпионата мира по боксу

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и зрителей 20-го чемпионата мира по боксу, который стартовал в Екатеринбурге.
Матч ТВ 09:00
Происшествия

Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином

Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.
Известия 06:18
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