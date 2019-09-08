с чего всё началось

Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2. Об этом сообщает региональное МЧС, передает РИА "Новости". Отмечается, что вертолет пропал в августе, когда он совершал перелет из поселка Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа в Дудинку.

Происшествия В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы.

Политика В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах В ходе выборов по России, по состоянию на 17:00 мск, зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.

Политика В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов "Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.

Здоровье В Роспотребнадзоре предупредили об осложнениях гриппа О серьезных осложнениях, которые могут возникнуть после гриппа, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Технологии Провайдерам будет недоступен трафик пользователей браузера Firefox Многие организации выступили против DoH - так многие провайдеры собирают данные о трафике и передают базы рекламодателям, так же отслеживание необходимо для блокировки запрещенных сайтов, а данный протокол не позволит больше этого делать.

Происшествия Два человека погибли в результате шторма в Крыму В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.

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Автоспорт Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.

Политика Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.

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