Происшествия

Газета.RuГазета.RuНа Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2

Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2. Об этом сообщает региональное МЧС, передает РИА "Новости". Отмечается, что вертолет пропал в августе, когда он совершал перелет из поселка Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа в Дудинку.
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с чего всё началось
Следственный комитет начал проверку в связи с обнаружением в районе города Дудинки вертолета Ми-2, пропавшего в августе, говорится в сообщении
 Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.
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