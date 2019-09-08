Происшествия
Газета.RuНа Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2. Об этом сообщает региональное МЧС, передает РИА "Новости". Отмечается, что вертолет пропал в августе, когда он совершал перелет из поселка Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа в Дудинку.
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Политика
Явка избирателей в Челябинской области составила 42,35%
РИА Новости 11:49
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы.
Известия 11:59
Политика
В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах
В ходе выборов по России, по состоянию на 17:00 мск, зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.
РБК 12:02
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В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов
"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Авто
УАЗ показал неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151 в Сети
Известный внедорожник УАЗ-3151 претерпел множество модификаций из модели УАЗ-469.
Народные новости 01:37
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Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили об осложнениях гриппа
О серьезных осложнениях, которые могут возникнуть после гриппа, рассказали специалисты Роспотребнадзора.
Петербургский дневник 07:38
Политика
В Волгоградской области проголосовало более 5% избирателей
Коммерсантъ Саратов 03:33
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РИА Новости 10:38
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Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Венома 2»
РИА Новости 11:01
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Провайдерам будет недоступен трафик пользователей браузера Firefox
Многие организации выступили против DoH - так многие провайдеры собирают данные о трафике и передают базы рекламодателям, так же отслеживание необходимо для блокировки запрещенных сайтов, а данный протокол не позволит больше этого делать.
ГЛАС.RU вчера в 13:48
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Два человека погибли в результате шторма в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
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Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
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Некоторые автомобилисты не спешат забирать свои автомобили со штрафстоянки, особенно если они уже находятся в плохом состоянии и явно давно должны были оказаться на свалке.
Car.ru 10:16
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Смартфон PinePhone под управлением Linux выйдет в 2020 году
Создатели платформы готовы разработчикам программного обеспечения передать смартфоны PinePhone под управлением Linux с оболочкой KDE Plasma.
Astera 10:03
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Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Политика
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33
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«Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open
В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
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Политика
Власти США приостановили консультации с талибами
Вашингтон временно прекратил участие в консультациях с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) по мирному урегулированию в Афганистане.
ТАСС 10:14
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
RT на русском 03:35
Политика
В Оренбургской области проголосовало 16 процентов избирателей
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Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
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Медведева упала при показе произвольной программы в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева с ошибками исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт 11:43
Баскетбол
Сборная России одержала победу над Венесуэлой на ЧМ по баскетболу
Невские Новости 06:40