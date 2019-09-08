с чего всё началось

Вблизи города Дудинка на полуострове Таймыр были найдены сгоревшие останки частного вертолета Ми-2, который пропал в августе, и тела двух погибших, передает ТАСС со ссылкой на МЧС по Красноярскому краю. Обгоревший вертолет был обнаружен в 47 км от Дудинки.

На Таймыре обнаружили пропавший в августе вертолет Ми-2

Политика Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Шоу-бизнес Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Политика На выборах в Челябинской области проголосовали 16% избирателей Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на 12:00 в Челябинской области проголосовали 434233 избирателя.

Политика Единый день голосования проходит в России без серьезных нарушений Без серьезных нарушений проходит во всех 85 регионах России единый день голосования.

Политика МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.

Технологии Высшая красота: пять самых необычных университетов мира Недвижимость сделала подборку самых удивительных с точки зрения архитектуры университетов, построенных за последние годы.

Происшествия На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.

Происшествия Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины Посольство России на Кипре сообщило, что утонувший трехлетний мальчик не россиянин, а является гражданином Украины, передает РИА "Новости".

Футбол Гильерме откровенно рассказал о своей ошибке в матче с Шотландией Понимаем, что должны взять очки. Победа над Шотландией для нас была важна. Это была игра за шесть очков, как говорил Черчесов.

Общество Падение крана на дом в Канаде попало на видео Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.

Происшествия В Ленобласти четырехлетняя девочка проглотила игрушку с острыми краями Как передает ИА «Оперативное прикрытие», врачи обнаружили, что в глотке девочки застряла игрушка с острыми краями.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.

Происшествия В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.

Шоу-бизнес В Сети появился снимок Лизы Галкиной за уроками На днях в Сети появился снимок малышки за уроками. На фанатской странице девочки в Instagram опубликовали фотографию будущей школьницы.

Политика Из УИКов Купчино увозят сотни бюллетеней в неизвестном направлении По данным наблюдателей, бюллетени увозят для надомного голосования: они опасаются, что таким образом голоса могут сфальсифицировать.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.

Кино Стало известно, когда выйдет фильм о самом страшном клоуне В фильме Wrinkles the Clown рассказывается о клоуне, от которого пришли в ужас жители юго-западной части Флориды, после того, как в 2014 году в Сети появилось вирусное видео актера, который вылезал из-под детской кроватки в образе циркового персонажа и страшном гриме.