Происшествия
РБКНа Таймыре обнаружили пропавший в августе вертолет Ми-2
Вблизи города Дудинка на полуострове Таймыр были найдены сгоревшие останки частного вертолета Ми-2, который пропал в августе, и тела двух погибших, передает ТАСС со ссылкой на МЧС по Красноярскому краю. Обгоревший вертолет был обнаружен в 47 км от Дудинки.
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Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
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Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Здоровье
Во Франции от жары умерло 1,5 тыс. человек
Известия 08:53
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Политика
На выборах в Челябинской области проголосовали 16% избирателей
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на 12:00 в Челябинской области проголосовали 434233 избирателя.
Новый День 04:02
Политика
Единый день голосования проходит в России без серьезных нарушений
Без серьезных нарушений проходит во всех 85 регионах России единый день голосования.
ТАСС 08:23
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Технологии
Высшая красота: пять самых необычных университетов мира
Недвижимость сделала подборку самых удивительных с точки зрения архитектуры университетов, построенных за последние годы.
Вести.Ru 04:00
Армия и оружие
Термоядерные бомбы США оказались дефектными
Газета.Ru 07:47
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины
Посольство России на Кипре сообщило, что утонувший трехлетний мальчик не россиянин, а является гражданином Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:25
Футбол
Гильерме откровенно рассказал о своей ошибке в матче с Шотландией
Понимаем, что должны взять очки. Победа над Шотландией для нас была важна. Это была игра за шесть очков, как говорил Черчесов.
Life.ru 08:09
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
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В Краснодаре появилась самая высокая в мире «Приора»
Тарантас Ньюс 08:15
Общество
Падение крана на дом в Канаде попало на видео
Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.
РИА Новости 06:45
Происшествия
В Ленобласти четырехлетняя девочка проглотила игрушку с острыми краями
Как передает ИА «Оперативное прикрытие», врачи обнаружили, что в глотке девочки застряла игрушка с острыми краями.
Росбалт 08:01
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Шоу-бизнес
В Сети появился снимок Лизы Галкиной за уроками
На днях в Сети появился снимок малышки за уроками. На фанатской странице девочки в Instagram опубликовали фотографию будущей школьницы.
OAnews 01:32
Происшествия
На Сахалине загорелась школа с избирательным участком
Российская газета вчера в 22:52
Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
РИА Новости 02:40
Политика
Из УИКов Купчино увозят сотни бюллетеней в неизвестном направлении
По данным наблюдателей, бюллетени увозят для надомного голосования: они опасаются, что таким образом голоса могут сфальсифицировать.
ЗакC.Ру 04:44
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Кино
Стало известно, когда выйдет фильм о самом страшном клоуне
В фильме Wrinkles the Clown рассказывается о клоуне, от которого пришли в ужас жители юго-западной части Флориды, после того, как в 2014 году в Сети появилось вирусное видео актера, который вылезал из-под детской кроватки в образе циркового персонажа и страшном гриме.
РИА Новости 05:28
Общество
В Новосибирске с избирательных участков ведётся онлайн-трансляция
REGNUM вчера в 22:59
Политика
Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
РИА Новости 08:24