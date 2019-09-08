Происшествия

РБКРБКНа Таймыре обнаружили пропавший в августе вертолет Ми-2

Вблизи города Дудинка на полуострове Таймыр были найдены сгоревшие останки частного вертолета Ми-2, который пропал в августе, и тела двух погибших, передает ТАСС со ссылкой на МЧС по Красноярскому краю. Обгоревший вертолет был обнаружен в 47 км от Дудинки.
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с чего всё началось
Следственный комитет начал проверку в связи с обнаружением в районе города Дудинки вертолета Ми-2, пропавшего в августе, говорится в сообщении
 Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.
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